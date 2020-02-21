Несмотря на признаки того, что Путин так или иначе останется во власти и после 2024 года, сам он дал несколько сигналов, свидетельствующих о том, что он не планирует оставаться в кресле президента навсегда, а предложенные им поправки в Конституцию РФ не направлены на продление нынешнего срока полномочий. При этом Путин стал олицетворением внутриполитической стабильности и системы власти как таковой: эксперты выяснили, какие именно риски и страхи присутствуют в сознании россиян в связи с возможным уходом Путина с президентского поста и из политики в целом.

Авторы исследования разделили риски и страхи на три группы: наиболее выраженные, которые понимаются участниками фокус-групп как самые острые и болезненные по своим последствиям, средне выраженные и периферийные. К наиболее выраженным рискам и страхам относятся обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности, снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов, потеря авторитета России в мире и угроза внешнеполитических поражений, а также утрата преемственности власти, под которой прежде всего понимается отказ нового главы государства от курса Путина.

"Путин показал себя гарантом стабильности, неизвестно, что будет, когда он уйдет", - заявили участники исследования. По их мнению, после его ухода в стране "установится бардак, беспорядок": многие также не видят полноценного преемника Путину и опасаются, что с его уходом партии начнут делить власть между собой. Кроме того, в стране "свернется" большинство социальных программ, которые работают "со скрипом" и держатся исключительно на поддержке президента.

К рискам и страхам средней выраженности эксперты относят обострение межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений. Такие риски, по мнению участников фокус-групп, существуют на Кавказе и в других национальных республиках. В частности, на фокус-группах отмечалась зависимость стабильной ситуации на Кавказе от личных отношений между нынешним российским президентом и главой Чечни Рамзаном Кадыровым и от дотаций со стороны федерального бюджета. Другие страхи и риски средней выраженности - это рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны США.

К периферийным страхам и рискам авторы исследования относят существенное ухудшение экономической ситуации в стране, снижение обороноспособности России, возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта, а также вероятность войны со странами НАТО.

При этом существует несколько факторов, которые ослабляют или смягчают риски и страхи в сознании граждан. К их числу относится предположение, что Путин останется главным действующим лицом в политической системе и после окончания срока полномочий в 2024 году, а также мнение о том, что внесение поправок в Основной закон позволит действующему главе государства остаться у власти. По словам авторов исследования, уход Путина с поста президента с переходом на новую позицию должен сопровождаться сильной компенсацией для российского общества: Кремлю придется создать для граждан такую интерпретацию решений власти, которая позволит им смириться с изменением роли Путина в политической системе и при этом сохранить доверие к системе в целом.

Как заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, страхи россиян в связи с возможным уходом Путина действительно сильны, и с приближением 2024 года будут актуализироваться. В целом опасения граждан, связанные с уходом президента, объясняются их личным опытом: в России смена главы государства обычно приводит к серьезным изменениям, и далеко не всегда к лучшему.