К такому выводу пришла независимая экспертиза, проведенная по заказу «Новой газеты».

В образце, переданном на экспертизу, были обнаружены диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты, говорится в заключении, опубликованном изданием.

ДМФА, сообщили эксперты, оказывает «довольно сильное раздражающее действие на слизистые оболочки и кожные покровы», а «проникая в организм повреждает печень и почки».

«Вред фталатов проявляется из-за их токсичности для печени и почек, репродуктивных органов, эндокринной и нервной системы», говорится в заключении экспертов. Фталаты, в частности, могут «всасываться через кожу и разноситься по всему организму, превращаясь в моноэтилфталаты, которые оказывают отрицательное воздействие на дыхательную функцию легких, поражают почки и печень».

Обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлия Латынина в середине июля сообщила, что ее загородный дом злоумышленники опрыскали «едким газом неизвестного состава». По словам Латыниной, в результате пострадали, помимо нее самой, ее пожилые родители, двое соседей и двое их внуков. В полицию тогда Латынина решила не обращаться.

В начале сентября у Латыниной сожгли машину, стоявшую на участке около загородного дома. После поджога автомобиля журналистка объявила, что уезжает из России.

По факту поджога машины Латыниной полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.