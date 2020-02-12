Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов совершил самоубийство в Чертановском районном суде Москвы. Мужчина воспользовался пистолетом, который смог пронести в зал заседаний в среду, 12 февраля. Он был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере и достал оружие после оглашения приговора.
Ранее Свиридову были предъявлены обвинения в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Экс-глава управления автотранспорта службы находился под подпиской о невыезде. Кроме того, сам обвиняемый утверждал, что у него рак на четвертой стадии.
Следственный комитет России проводит доследственную проверку. В частности, следователи изучают, как в суде обеспечивают режим безопасности. Пресс-служба Московского городского суда уже заявила, что рамки металлодетектора в Чертановском суде были исправны и работали штатно.
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