Программа началась с фрагмента рэп-баттла между Гнойным и Оксимироном, который состоялся в начале августа в Петербурге на площадке Versus. «Проще всего сказать, что это форма литературного хулиганства, которое никакого отношения к культуре не имеет. Но на самом деле рэп-баттлы имеют давнюю историю. Если вы откроете комедию [древнегреческого писателя] Аристофана «Лягушки», вы увидите первый такой поединок между Еврипидом и Эсхилом», – сказал Швыдкой.



Он заявил, что рэп-баттлы – это «нормальная форма социальной жизни». Участники программы продолжили обсуждать феномен рэп-баттлов. Замай сказал, что они популярны из-за их доступности большому количеству людей, «в них отсутствует культурный пафос великих книг, чего-то высокого».

Гости программы обсудили, в чем феномен рэп-баттлов и какое у них будущее.

Антихайп - это когда поясняешь за панчи на канале Культура. pic.twitter.com/LSywhybn20 — Двач (@ru2ch) September 17, 2017





Рэп-баттл Гнойного против Оксимирона был опубликован на YouTube 13 августа. По данным на 17 сентября ролик посмотрели более 23 млн раз.

Про рэп-баттл рассказал «Первый канал» в начале августа. Ведущий отметил, что российские баттлы отличаются от американских, потому что имполнители в России «пытаются спорить о чем-то важном», в то время как на Западе только оскорбляют друг друга и ругаются. «Баттл Oxxxymiron vs Слава КПСС – это спор о первичности культуры. Что важнее - успех, благополучие, деньги или само созидание, творчество, личность?» – говорилось в сюжете.

14 сентября в программе «Прямой эфир» на православном телеканале «Спас» также обсудили феномен рэп-культуры и баттлов.

В отношении РИА Новости, «Московского комсомольца», «Аргументов и фактов», телеканала «Дождь», журнала Maxim и издания Republic были составлены протоколы об административном правонарушении, которое предусматривают штраф до 50 тысяч рублей. Причина - размещение в материалах видеозаписи рэп-баттла, содержащей нецензурную брань. Еще 26 СМИ получили «профилактические письма» за размещение ссылок на видео рэп-баттла.