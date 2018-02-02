Кроме того, Белых на три года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Как уточнили в Генпрокуратуре РФ, суд не в полной мере согласился с позицией гособвинения. В связи с этим вопрос апелляционного обжалования приговора будет решен в установленный законом срок, отметили в надзорном ведомстве.

Ранее прокуратура требовала отправить Белых в колонию строгого режима на 10 лет, оштрафовать его на 100 млн рублей и лишить его права работать в госорганах на протяжении восьми лет. Сам Белых свою вину не признавал. Его защита настаивала на том, чтобы бывшего губернатора Кировской области оправдали, и утверждала, что экс-чиновник стал жертвой оговора.

Суд оправдал Белых по одному из эпизодов обвинения

Судья Пресненского районного суда Москвы Татьяна Васюченко, зачитывая приговор бывшему губернатору Кировской области, отметила, что Белых был оправдан по одному из эпизодов получения взятки.

Речь идет об обвинении в получении взятки размером 200 тыс. евро от предпринимателя Альберта Ларицкого в 2014 году за покровительство принадлежавшим ему Нововятской лесной компании и УК "Лесхоз", отмечает РБК.

Таким образом из обвинения Белых был исключен квалифицирующий признак "вымогательство взятки". "Судом не установлено действий с его стороны, которые могли бы причинить вред предприятиям области", — пояснила судья Татьяна Васюченко (цитата по ТАСС). Все сомнения трактуются в пользу подсудимого, отметила она.

По остальным эпизодам виновность Белых была полностью доказана. В частности, он был признан виновным в получении взятки от предпринимателя Юрия Судгаймера (также упоминался в СМИ как Зудхаймер).

Судья оглашала приговор бывшему губернатору более 9 с половиной часов, из-за плохого самочувствия подсудимого суд сделал четыре перерыва. После первого Белых, воспользовавшись предложением судьи, продолжил слушать его сидя. После четвертого перерыва в ожидании резолютивной части приговора он уже не садился, а стоял, опираясь двумя руками на решетку.

Белых не стал комментировать приговор. Он воспринял вердикт спокойно, тихо ответил на вопрос судьи, что приговор ему понятен, и стал общаться со своим защитником. На вопрос журналистов о том, что он думает, бывший губернатор ответил: "Все, не могу говорить".

СК: Белых вел роскошный для госчиновника образ жизни

Уже после оглашения приговора официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила журналистам о том, что Белых в период получения взятки вел роскошный образ жизни, хотя и не афишировал свой достаток.

"В ходе расследования показаниями друзей и близких Белых и другими доказательствами установлено, что в период получения взяток губернатор вел достаточно роскошный для государственного чиновника образ жизни: часто в выходные и праздничные дни отдыхал за пределами Кировской области и за границей, снимал дорогие отели, содержал многочисленных избранниц и семью, выделяя бывшей супруге 200 тыс. рублей ежемесячно, тратил деньги на дорогостоящие увлечения", — отметила она.

По данным СК, с 2010-го по 2016 год Белых оплачивал обучение сына в престижной школе в Великобритании стоимостью 24-25 тыс. фунтов стерлингов в год.

При этом, по словам официального представителя СК, в 2009 — 2015 годах размер заработной платы Белых составлял в среднем 156 тыс. рублей. "В этой связи, по словам свидетелей, Белых по понятным причинам на широкой публике свой образ жизни и фактический достаток не афишировал", — объяснила Петренко.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в московском ресторане, по данным СК, при получении взятки. В ведомстве утверждали, что он лично и через посредника получил в общей сложности 400 тыс. евро.

На следующий день Белых был арестован решением Басманного суда. Ему инкриминировали ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ. Второе дело о взятке в 200 тыс. евро было возбуждено в отношении Белых 9 марта 2017 года, к 22 марта оба дела объединили.

Бывший губернатор на протяжении всего этого времени испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В октябре Белых положили в больницу "Матросской Тишины", а в конце декабря ему вызвали скорую помощь прямо в Пресненский суд. Примечательно, что затем его отправили в СИЗО, несмотря на диагностированную угрозу инсульта.

"Фельдшер сделал укол, дал таблетки и поехал", — рассказала тогда жена Белых Екатерина. В середине января Никиту Белых окончательно перевели из следственного изолятора "Лефортово" в больницу СИЗО "Матросская Тишина".