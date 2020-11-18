В России задержан аудитор Счетной палаты - бывший глава министерства строительства РФ Михаил Мень, сообщило в среду, 18 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным агентства, Мень доставлен в Следственный комитет России (СКР) для допроса по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области.
Другой источник ТАСС сообщил, что оперативники ФСБ и МВД задержали чиновника днем 18 ноября в Красногорском районе Подмосковья. Это произошло после того, как Совет Федерации дал согласие на задержание Меня и привлечение его к уголовной ответственности.
Дело о хищении бюджетных средств
Генеральный прокурор России Игорь Краснов 10 ноября заявил, что Михаил Мень подозревается в хищении в 2011 году 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. Мень возглавлял этот регион с декабря 2005 по октябрь 2013 года. Сам Михаил Мень заявил, что обвинения стали для него полной неожиданностью.
Михаил Мень, сын известного священника и богослова Александра Меня, убитого в 1990 году, возглавлял министерство строительства и ЖКХ РФ с ноября 2013 года по май 2018 года. С июня 2018 года он является аудитором Счетной палаты РФ.
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