Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере Драмтеатра

Екатеринбургская епархия отказалась от права строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга, передает ТАСС. Религиозное сооружение должно быть построено "на достойном месте", сказано в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Екатеринбург, Ельцин-центр (фото - Наталья Фролова)

Митрополит отметил, что произошедшие события сплотили верующих. В случае оставления места у Драмтеатра в листе для будущего голосования этот вариант имел бы, по мнению Кирилла, все шансы победить. "В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора. Мы с покорностью отказываемся от права строить собор Cвятой Екатерины в сквере у Драмтеатра", - заявил митрополит Кирилл.

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Верующие, по его словам, надеются, что данная уступка будет последней. Собор не будет построен "в каком-либо сквере или на территории зеленых насаждений, да и на общественной территории".

"Мы хотели бы, чтобы уступчивость наша стала поводом к миру, а не к новому витку противостояния. Мы благодарны жителям города <...>, живо откликнувшимся на инициативу городских властей и направивших свои предложения о месте размещения кафедрального собора. И мы обязательно в скором времени начнем строительство собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте", - отметил митрополит.

В Екатеринбурге, напомним, весной начались несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него.

27 мая Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок для строительства собора святой Екатерины. Среди 48 предложенных вариантов оказался и тот, который вызвал волну протестов в городе. В мэрии пообещали отобрать из них самые подходящие, а потом обсудить их с экспертами.

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