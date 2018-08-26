Кокаин общим весом в две тонны, расфасованный на 1900 пачек, был спрятан в грузе плитки на борту судна, прибывшего в бельгийский порт Гент из Бразилии. Стоимость такого количества наркотика у торговцев достигает 100 млн евро.
"В "Единой России" с юмором отнеслись к этой новости",- сообщили Би-би-си в пресс-службе партии.
Ведущее бельгийское издание Het Laatste Nieuws сообщило, что наркотики, изъятые в четверг, уже уничтожены специализированными службами.
"Это самое крупное изъятие наркотиков в порту Гента. Это был забавный и веселый улов для наших сотрудников. И преступники-контрабандисты также потеряли миллионную прибыль", - заявил журналистам представитель федеральной судебной полиции по Восточной Фландрии.
На видеозапись, размещенную в интернете несколькими бельгийскими телеканалами, обратило внимание российское издание Радио Свобода.
На видео официальные представители бельгийских властей демонстрируют пачки, завернутые в целлофан и бумажную обертку с хорошо известным в России логотипом - белым медведем с российским флагом и надписью "Единая Россия" кириллицей, - вскрывают их ножом и показывают содержимое.
Пресс-служба центрального комиссариата федеральной полиции Бельгии подтвердила Русской службе Би-би-си подлинность видеозаписи, но отказалась сообщить дополнительные детали и прокомментировать ход расследования.
Почему медведь?
Полиция Бельгии не опознала логотип. "Обычно так обозначают собственный бренд производителя или тип наркотиков", - сказал газете Het Laatste Niews представитель полиции в ответ на вопрос о медведе.
В пресс-службе "Единой России" в Москве Би-би-си заявили, что с юмором относятся к произошедшему в Генте.
Заместитель секретаря генерального совета "ЕР" Евгений Ревенко пошутил в "Фейсбуке", что это признак международной известности партии и что наркобароны использовали ее логотип для маскировки.
Подо что можно так замаскировать наркотик, функционер не уточнил.
Кокаиновый скандал в российском посольстве
В начале этого года партия кокаина весом почти в 400 кг была обнаружена в здании школы посольства России в Аргентине.
В ходе совместной операции российских и аргентинских спецслужб удалось пресечь поставку наркотиков по дипломатическим каналам в Москву.
В итоге по "кокаиновому делу" были арестованы шесть человек. В июле из Германии в Россию был экстрадирован главный подозреваемый - живший в Германии российский предприниматель Андрей Ковальчук, которого следствие считает организатором преступной схемы.
22 августа этого года 389 кг наркотика, найденного в одном из зданий посольства России, были уничтожены в крематории в присутствии министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич и посла России в Буэнос-Айресе Дмитрия Феоктистова.
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