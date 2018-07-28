"По-прежнему убеждены в правильности самой идеи и будем добиваться ее законодательного оформления в интересах защиты интересов российских граждан", - написал Косачев в субботу в Facebook, информируя об отзыве вызвавших скандал поправок.

При этом сенатор посетовал на "информационную кампанию, развернутую оппонентами самой идеи и подогреваемую, как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких центров".

"Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали. Да мы и сами без всякого сомнения проголосовали бы против закона, закрывающего визовые центры", - заверил Косачев.

Он добавил, что в ходе развернувшейся дискуссии возникло "несколько здравых идей", которые будут учтены в ходе дальнейшей работы над законопроектом. "Так что - да, отзываем, но нет - не отказываемся от самой идеи и обязательно вернёмся к ней в ходе осенней сессии", - заключил Косачев.

Напомним, вызвавший возмущение законопроект был внесен в Госдуму в середине июля. Он предполагает введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России.

Однако в Российском союзе туриндустрии заявили, что условия получения аккредитации таковы, что на сегодняшний день им не сможет соответствовать ни один из операторов визовых центров.

"Как минимум по одному пункту - доля иностранного участия в уставном капитале - ни один из действующих операторов ВЦ не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров", - предостерегла пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.