Джефф Монсон, американский боец в стиле смешанных единоборств, 9 сентября стал депутатом в Красногорске, напоминает в статье в британской The Times журналист Марк Беннеттс.
Jeffas Monsonas
© Vida Press

"Монсон, закончивший магистратуру по психологии и работавший детским психологом до того, как заняться боями в MMA, уверяет, что его приход в политику - продуманный шаг, который, как он надеется, даст ему возможность для помощи российским детям, нуждающимся в поддержке, в том числе для открытия школ боевых искусств по всей стране", - пишет автор. "Терпеть не могу, когда меня называют "полезный дурак" и типа того, - сказал он. - Я человек умный, я прекрасно знаю, что происходит. Конечно, Кремль меня использует или пытается использовать. Но я не держу язык за зубами. Я говорю то, что думаю, даже если это не обходится без последствий".

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"Путин неприлично богат по сравнению с тем, какую зарплату он должен получать в качестве президента России, - сказал Монсон. - Как он получил это богатство? Может быть, запустил руки в какие-то..." Тут Монсон осекся. И добавил: "Послушайте, не надо быть Эйнштейном, чтобы додуматься, что Россия - это олигархия. Думаю, Путин получил свое богатство благодаря своим связям с олигархами".

"Я не поддерживаю "Единую Россию", - сказал Монсон. - Да, меня выбрали по ее списку, но я независимый депутат. Я не совпадаю во взглядах с Путиным по его политической платформе. И точка. Думаю, он хочет России всего наилучшего, но он хочет прийти к этому не таким путем, которым пошел бы я". Издание сообщает: "Но он - сторонник внешней политики Путина, в том числе военных кампаний в Сирии и на Украине, цель которых, по его словам, - противодействие гегемонии США".

Издание сообщает, что Монсон намерен на выборах 2021 года пройти в российский парламент.

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