«Сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах 34 районов наблюдаются задымления», — указывает МЧС.

«Наибольшая площадь пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутии)», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По данным «Авиалесоохраны», на территории России 2 августа зафиксированы 160 лесных пожаров на площади 122 тыс. га. Общая площадь пожаров, по которым прекращены работы по тушению, составляет 3 млн га.

Дым от пожаров также распространился на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. По данным NASA, дым также достиг США и Канады.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее указывал, что общая площадь лесных пожаров в этом году на 12% больше уровня прошлого года. Основная причина пожаров, по его словам, — сухие грозы.