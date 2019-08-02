«Сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах 34 районов наблюдаются задымления», — указывает МЧС.
«Наибольшая площадь пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутии)», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
По данным «Авиалесоохраны», на территории России 2 августа зафиксированы 160 лесных пожаров на площади 122 тыс. га. Общая площадь пожаров, по которым прекращены работы по тушению, составляет 3 млн га.
Дым от пожаров также распространился на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. По данным NASA, дым также достиг США и Канады.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее указывал, что общая площадь лесных пожаров в этом году на 12% больше уровня прошлого года. Основная причина пожаров, по его словам, — сухие грозы.
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