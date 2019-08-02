В России в зоне задымления от лесных пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири остаются более 600 городов и деревень. Об этом говорится на сайте МЧС.
Sibire – ekstremali situacija: dega Belgijos dydžio plotas
© Reuters / Scanpix

«Сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах 34 районов наблюдаются задымления», — указывает МЧС.

«Наибольшая площадь пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутии)», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По данным «Авиалесоохраны», на территории России 2 августа зафиксированы 160 лесных пожаров на площади 122 тыс. га. Общая площадь пожаров, по которым прекращены работы по тушению, составляет 3 млн га.

Статьи по теме:
Медведев назвал возможной причиной лесных пожаров умышленные поджоги  (12)
В Сибири горит тайга: сотни тысяч россиян просят потушить пожары  (102)

Дым от пожаров также распространился на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. По данным NASA, дым также достиг США и Канады.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее указывал, что общая площадь лесных пожаров в этом году на 12% больше уровня прошлого года. Основная причина пожаров, по его словам, — сухие грозы.

РБК
Статьи по теме:

Петицию о введении режима ЧС в Сибири подписали почти 700 тысяч человек (9)

Сотни тысяч человек подписали петицию к властям РФ о...

Россия

Курс доллара пробил отметку 65 российских рублей (1)

Европейская валюта теперь стоит дороже 72 руб. Рубль...

Суд арестовал четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля

По делу о массовых беспорядках, возбужденному после...

На Ставрополье рейсовый автобус врезался в грузовик: 5 человек погибли, 19 пострадали

В Ставропольском крае в результате столкновения...

Дым от пожаров в Сибири накрыл более чем 600 населенных пунктов России и достиг США и Канады (2)

В России в зоне задымления от лесных пожаров на...

Московская прокуратура вынесла предостережение Любови Соболь из-за акции 3 августа (4)

Прокуратура Москвы предупредила о недопустимости...

TOP новостей

Сотни евро за ночлег на литовском взморье: люди платят, сколько им скажут (62)

Начался последний месяц лета, а для многих - последние...

В Литву идет еще более прохладная погода: температура опустится до 6 градусов (5)

Доцент Кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского...

Ранее забытый район Вильнюса переживает свой золотой век (8)

Науяместис вполне обосновано считается одним из самых...

Соцмин Литвы подготовил проекты, которые коснутся мастеров и гастарбайтеров из Украины (17)

Соцмин Литвы подготовил проекты законов, которые...

История Зуокасов продолжается: фонд ищет, но не находит документы

2 августа в Вильнюсском самоуправлении состоялась...