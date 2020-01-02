В Красноярске двое мужчин с парашютом спрыгнули с общего балкона на 24-м этаже жилого дома. Прыжок попал на видео, его опубликовал ТВК.
На кадрах видно, что экстремалы стоят на перилах балкона, после чего с небольшой разницей прыгают вниз. Они смогли приземлиться на небольшой участок суши, окруженный водой. Предположительно, мужчины заранее рассчитали траекторию движения.
В полиции радиостанции «Говорит Москва» рассказали, что ищут совершивших прыжок, а также устанавливают, есть ли в их действиях состав правонарушения.
Двое россиян прыгнули с парашютом с 24 этажа и попали на видео
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