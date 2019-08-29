"После операции пациентов должны были отправить в Москву. Двое из трех пациентов умерли еще по дороге в аэропорт - и не от травм, а от последствий облучения. Я специально спросил об этом лечащих врачей", - рассказал медик, пожелавший сохранить анонимность. Кроме того, у одного из пациентов оказалось 25 тысяч лейкоцитов в микролитре крови: "это огромная цифра", отметил собеседник журнала, максимально допустимое значение составляет 10 тысяч.

Врач рассказал, что всем трем пострадавшим было около 30 лет или меньше. Мужчины были голыми и покрыты фольгой, их одежда лежала в полиэтиленовых пакетах. У одного был перелом позвоночника, у другого предположительно перелом таза. Травмы были тяжелыми, но не представляли угрозы для жизни, отметил доктор.

Он повторил рассказы других медиков больницы о том, что при осмотре раненых никакие средства защиты не применялись, и никаких прямых предупреждений о том, что пациенты заражены радиацией, не поступало. При этом врач, который был вместе со спасательной службой на месте аварии, указал вышестоящим на такую возможность, но информацию не передали дальше, отметил специалист.

"Перед операцией в операционную пришли дозиметристы. Одна из них сразу выбежала, когда увидела цифры. У головы одного из пациентов было зафиксировано бета-излучение 25 тысяч микрорентген в час", - рассказал врач (перевод InoPressa). Из операционной пациентов увезли обратно в приемный покой и по очереди мыли их в ванной. Впоследствии военные ее демонтировали - настолько она была заражена.

Трех других пострадавших доставили в больницу Семашко, предварительно проведя дезактивацию. В случае с пациентами Архангельской областной больницы этого сделано не было. "Нас интересует только одно: найти людей, которые скрывали от нас информацию о радиации и распорядились о доставке пострадавших в нашу больницу. По слухам, это решение было принято на очень высоком уровне - возможно, на уровне заместителя министра обороны, с губернатором, главврачом больницы", - предположил источник Der Spiegel.

По его словам, после произошедшего 20 врачей отправили на обследование в Москву, но после того, как у одного врача в организме нашли цезий-137, осмотры проводились уже в Архангельске. "Но, по нашему мнению, это был фарс. Здесь нет необходимого оборудования для обнаружения радионуклидов. У нас взяли только анализы крови и мочи и проверили щитовидную железу. (...) Обращение с нами, врачами, один в один напоминает мне Чернобыль", - заявил медик.

Напомним, по официальной версии областного Минздрава, цезий-137 "с определенной долей вероятности" попал в организм врача через пищу. "По заключению специалистов ФМБА России, цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях", - заявили в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области.

Также сообщается, что развернутая в Архангельске мобильная лаборатория работала "на том же оборудовании и с использованием тех же методик, которые применялись при обследовании в Москве". Командировки в столицу прекратились якобы из-за того, что на это время пик загрузки авиаперевозок, и "чтобы не создавать лишних сложностей для людей, не затягивать процесс обследования".

Так как вся информация об обстоятельствах взрыва и пострадавших засекречена, а медицинские документы изъяты, собеседники СМИ не рискуют открыто называть свои имена. Пока только один врач написал о событиях в больнице под своим именем. В Кремле же анонимным источникам не доверяют, а свидетельства медика, раскрывшего свою личность, пообещали проверить. Пока все официальные комментарии сводятся к тому, что взрыв не имел никаких угрожающих населению последствий.