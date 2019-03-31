Движение "Открытая Россия" заявило о своей ликвидации. Об этом в субботу, 30 марта, сообщила пресс-секретарь объединения Наталья Грязневич.
По ее словам, этот шаг был принят на конференции "Открытой России", чтоб обезопасить от преследований ее членов. "Несмотря на то, что преследование активистов "Открытой России" незаконно, и мы продолжаем на этом настаивать во всех инстанциях, мы приняли решение, что безопасность людей для нас важнее", - добавила Грязневич.
Объединение "Открытая Россия" было создано в ноябре 2016 года. На учредительной конференции, состоявшейся в Хельсинки, председателем движения был избран Михаил Ходорковский. После того как глава ЮКОСа решил не отказаться от поста председателя, сохранив при этом статус основателя, в 2018 году лидером "Открытой России" стал активист из Санкт-Петербурга Андрей Пивоваров.
В январе 2019 года генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации") в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. Это стало первым случаем применения данной статьи в РФ. По решению суда в Ростове-на-Дону Шевченко находится под домашним арестом. В рамках этого же дела состоялись обыски у восьми активистов организации в Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске.
За последние два года в отношении активистов движения были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации, отмечает "Интерфакс".
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