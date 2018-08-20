При этом большинство респондентов (63%) верят в существование некой организации, которая стремится разрушить духовные ценности, сформированные у россиян, с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщается на сайте ВЦИОМ. Обратного мнения придерживаются 24% россиян.

В обоих случаях подозрения в существовании людей, желающих разрушить духовные и прочие ценности России, больше среди респондентов старшего возраста (более 45 лет), нежели молодежи.

"То, что "существует группа лиц", стремящаяся ревизовать традиционные ценности и переписать историю, довольно очевидно. Причем преимущественно на коллективном "Западе", с которого до нас докатываются лишь отголоски этих попыток. (…) На этом фоне наши результаты указывают как раз на повышение критичности общественного сознания в этом вопросе", - прокомментировал данные опроса руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Академии при Президенте РФ Олег Чернозуб.

Он напомнил об "удручающей популярности крайне низкопробных произведений "западной культуры", разнообразных псевдо-исторических опусов, имевшей место в России 15 - 20 лет назад".

Опрос проведен 29-30 мая среди 2000 респондентов. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.

Отметим, 11 июля сообщалось, что две трети россиян верят в существование "мирового правительства" , состоящего из олигархов и банкиров. При этом россияне не считают "мировую закулису" такой уж могущественной: 57% полагают, что ей подконтрольна лишь часть мировых процессов.