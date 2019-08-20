Станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать информацию через два дня после взрыва ракеты под Северодвинском. В России сбой объяснили "проблемами с сетью и связью".
© Reuters/Scanpix

Две станции мониторинга радиации в России, действующие в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), перестали передавать данные после взрыва ракеты под Северодвинском. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исполнительного секретаря Организации ДВЗЯИ Лассину Зербо. Он также написал об этом в своем микроблоге в Twitter.


По словам Зербо, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию через два дня после взрыва ракеты. Со станциями связались сразу после сбоя, и российские чиновники объяснили его проблемами с сетью и связью. Зербо отказался предположить, что именно могло привести к отключению, отметив, что Организация ДВЗЯИ ожидает "дальнейших сообщений о том, когда станции или системы связи будут полностью восстановлены".

Станции спецконтроля Минобороны РФ

Как отмечает WSJ, станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове являются частью международной сети из сотен станций, которые следят за соблюдением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Станции отслеживают все — от сейсмических сдвигов до звуковых колебаний. В пресс-службе Росгидромета в ответ на запрос агентства РБК заявили, что речь идет о станциях спецконтроля министерства обороны РФ и отказались от дальнейших комментариев.

Взрыв на полигоне Минобороны в Архангельской области произошел 8 августа. Какие именно испытания проходили в тот день, в российском оборонном ведомстве не уточнили. В "Росатоме" сообщили о ЧП во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.

В результате взрыва погибли пять человек, еще несколько специалистов были ранены. Росгидромет после взрыва в Северодвинске зафиксировал кратковременное превышение уровня гамма-излучения в 4-16 раз. Ведомство объяснило это прохождением радиоактивного облака.

Deutsche Welle
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