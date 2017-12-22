В пятницу открылся второй день XX съезда "Яблока", который проходит в Центре международной торговли. Днем ранее делегаты съезда проголосовали за выдвижение Явлинского на выборы президента.

На съезд собрались около сотни делегатов, в том числе и бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина, экс-лидер "Яблока" Сергей Митрохин и бывший сопредседатель РПР-ПАРНАС Владимир Рыжков.

Делегаты расселись в зале вокруг небольшой сцены, организаторы выдали им флажки и глянцевые бумажки с надписями "Явлинский 2018". Похожую агитацию в стиле американских президентских кампаний первым начал использовать в России политик Алексей Навальный, еще на выборах мэра Москвы в 2013 году.

Зампред партии, глава штаба Явлинского Николай Рыбаков, открывая второй день съезда, предложил руководителю Владимирского отделения партии Дмитрию Кушпита представить результаты голосования по выдвижению кандидата от партии на выборы президента.

Голосование было безальтернативным, в бюллетенях была лишь фамилия Явлинского. Кушпита рассказал, что на съезде вчера делегатам было выдано 105 бюллетеней, в избирательный урнах при подсчете было обнаружено 102. За выдвижение Явлинского проголосовали 98 делегатов, против - 4. "По итогам голосования решили выдвинуть Григория Алексеевича Явлинского, - сказал он. - Желаем не только успехов, но и победы в марте".

"Он знает путь к будущему"

Затем со сцены выступили известные "яблочники", поддерживающие основателя партии. Председатель "Яблока" Эмилия Слабунова отметила, что "Россия в тяжелом положении", ей "нужны новые цели", а их может принести только новый лидер. При этом Явлинского "Яблоко" выдвигает в президента уже в четвертый раз.

"Лидер есть, это Григорий Явлинский. Он видит будущее России. Он знает путь к будущему. Явлинский знает все то, что нужно знать президенту", - сказала она.

Слабунова отметила, что Явлинский мог бы сделать прекраснейшую карьеру, но отказывался от тех должностей, "где ему было отказано в персональной ответственности". "Явлинский - это настоящий патриот, он мог быть прекрасным профессором Гарварда или Кембриджа, но у него душа болит за Россию", - добавила Слабунова.

Она напомнила, что "с давних пор культурным символом Руси является камень на распутье": "Современная наука назвала это точкой бифуркации. В этой точке сейчас Россия. Будущее России - только с Явлинским".

Экономист Евгений Гонтмахер отметил, что России нужна "нормальная внешняя политика", а не война, "чтобы мы нормально развивались как европейская страна".

"Позорный кордебалет с порнографическим оттенком"

Экс-председатель "Яблока" Сергей Митрохин назвал грядущие выборы "моральной проблемой". "Все видят их нечестность, админресурс, устроили позорный кордебалет с порнографическим оттенком", - раздраженно говорил он. В то же время, Митрохин призвал в выборах участвовать, потому что "у нас система, что дома с фигой в кармане сидеть нельзя, иначе проголосует за тебя другая рука, она покажет тебе фигу".

Явлинского он назвал кандидатом, "который не участвует ни в каких подтанцовках, и мы твердо знаем, что и не будет участвовать". У него, по словам Митрохина, безупречная политическая репутация. "Голосуйте за кандидата, за которого не стыдно. За Явлинского!" - призвал "яблочник".

Владимир Рыжков отметил, что в России нет стратегии развития и "потерян образ будущего". "Нужна политическая сила, которая его покажет. Сегодня только партия "Яблоко" стремится к выходу из апатии и депрессии", - сказал он.

"Явлинский - порядочный человек, это политик здравого смысла", - сказала в свою очередь Галина Ширшина. Она отметила, что верит ему как политику с последовательной позицией.

"Кому нужен президент Явлинский? Всем обманутым пропагандой и потерявшим путеводную звезду. Всем, чьи родные погибли на объявленных и необъявленных войнах. Всем, кто унижен и оскорблен, кто утратил веру в саму возможность победы добра над злом", - отметил лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг.

Оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков подчеркнул, что нужно участвовать даже в такой срежиссированной кампании, поскольку "это лишний шанс обратиться к людям",

"Увеличивать общенациональный пирог"

Наконец после выступлений своих соратников на сцену вышел сам Явлинский. Он поблагодарил соратников за поддержку. "Перед нами глыба задачи и огромная ответственность", - отметил он. По его словам, в первую очередь, это бедность, социальное расслоение и падение доходов.

Большую часть своего выступления он посвятил вопросам экономики. Явлинский пообещал отменить подоходные налоги для граждан, чей доход меньше прожиточного минимума. Он также сказал, что не будет отбирать накопительную часть пенсий, отменить контрсанкции и прекратит давить бульдозерами качественную еду.

Важнейшими вопросами он также назвал медицину - ее нужно "сделать реально доступной" - и образование. Явлинский также призвал прекратить навязывать политику и идеологию в школе и не придумывать "безумные предметы".

"Конечная моя цель - увеличить среднюю продолжительность жизни в России, как минимум, до 80 лет!" - сказал кандидат. Зал его словам зааплодировал.

"Реформы для большинства - вот лозунг "Яблока" с 1995 года. Он несет в себе колоссальный экономический смысл. Мы идем на эти странные выборы ради реализации реформ для большинства", - сказал Явлинский.

По его словам, жизненно важна иная экономическая политика. Он начал рассказывать с того, что "никогда не будет делать". "Мы не будем устраивать передел, стравливать одну часть страны с другой, хватать преследовать". Явлинский пообещал "строить, созидать, увеличивать наш общенациональный пирог".

"Есть два вида стабильности - стабильность в нищете и в бедности. А я буду бороться за стабильность роста и качество жизни, - добавил он. - Я хочу, чтобы наша страна была не как надувной танк, чтобы ее мощь была настоящей".

Явлинский призвал пересмотреть все приговоры, которые считает неправосудными. "Закон одинаковый для всех - ради это стоит участвовать в президентских выборах. Я отменю все репрессивные законы против гражданского общества и верну конституции значение документа прямого действия, чтобы каждая ее статья претворялась в жизнь. Свобода СМИ и свобода слова станут основой борьбы с коррупцией", - сказал он.

Четвертая попытка

Явлинский одним из первых российских политиков объявил, что пойдет на президентские выборы. Решение о его участии было принято еще на съезде партии в феврале 2016 года. В пятницу вечером Явлинский поедет в Центральную избирательную комиссию, чтобы подать документы, необходимые для участия в выборах.

Партии предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в поддержку своего кандидата, чтобы выдвинуть Явлинского, при этом на один регион должно приходиться не более 2,5 тысячи подписей.

"Яблоко" выдвигало Явлинского в президенты уже трижды: в 1996, 2000 и 2012 годах. В 1996 году Явлинский проиграл в первом туре, в 2000 году он занял третье место и получил 5,8% голосов. К участию в выборах 2012 года Явлинского не допустили - процент брака в подписях в его поддержку превышал допустимый законом. В партии считают, что его не зарегистрировали по политическим мотивам.

В среду 20 декабря ЦИК сообщал, что о намерении баллотироваться в президенты его уведомили уже 29 человек. Среди них действующий глава государства Владимир Путин, оппозиционер Алексей Навальный и бизнесмен Сергей Полонский.

ЦИК уже подчеркивал, что ни Навальный, ни Полонский не могут баллотироваться из-за непогашенных судимостей. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже стал первым зарегистрированным кандидатом.