Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц"), сказано в сообщении.

Из материалов СК следует, что погибшие в возрасте 21 года были посетителями заведения на Измайловском проспекте, 20, которое затопило кипятком после прорыва трубы. Они получили термические ожоги и, по данным "Пятого канала", не смогли выбраться из заведения, так как эвакуационный выход был закрыт на замок.

Как видно на кадрах с места коммунальной аварии, которые приводит 78.ru, дверь из цокольного этажа, где располагалось кафе, наглухо закрыта старыми металлическими прутьями. Где в это время были работники кафе, предстоит выяснить следователям.

На месте происшествия работают Росгвардия, прокуратура, СК и МВД. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются необходимые экспертизы. Прокуратура Петербурга также проводит проверку соблюдения требований закона при содержании теплосетей.

Инцидент произошел в антикафе "Типичный Питер" около 3:00 28 сентября. Из-за прорыва трубы с кипятком под асфальт провалились две машины, вода начала поступать в кафе, которое находилось в подвальном помещении. Посетители были эвакуированы, но двое молодых людей вернулись за своими вещами и погибли.

Как сообщил 78.ru сообщил администратор кафе Руслан Мамонов, у одного из погибших был день рождения, и группа ребят специально сняла отдельный зал, чтобы попеть в караоке.

"Кафе работает до 23:00, но это был специальный заказ, они отдельно арендовали. Когда всё произошло, ведущий вывел их на улицу. Они успели выйти. Но потом решили вернуться за одеждой. И тогда вода туда и рванула", - рассказал администратор. Мамонов также подчеркнул, что эвакуационный выход не был закрыт, но из-за потока воды к нему было не подойти.

"Мне сказали, что там около 500 тонн. Внутри все разрушено. Я не знаю, как и что будет дальше, будем ли работать ещё. Сейчас надо для начала разобраться, что там вообще произошло", - добавил администратор. В настоящее время из заведения продолжают откачивать воду. Площадь подвала составляет 300 квадратных метров, он полностью затоплен.

Как пишет петербургский интернет-журнал Interessant, накануне городские власти решили неожиданно, в нарушение всех установленных норм, начать отопительный сезон без предварительного протапливания. Это было личное решение губернатора Георгия Полтавченко.

"Руководствовались в Смольном, судя по всему, отнюдь не заботой о гражданах, а корыстными целями, - чтобы снять денег с населения за отопление уже в сентябре, а не в октябре, как должно было быть. Последствия, как видно, не заставили себя ждать", - пишут авторы материала.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", причиной ЧП стало технологическое нарушения на тепловой сети. Прибывшие на место оперативные и экстренные службы ограничили теплоснабжение 76 зданий.

"Эта ситуация - результат недостаточной работы собственников компании над ремонтной программой. Поэтому решение правительства города о консолидации всех тепловых активов и финансирование ремонтной программы из бюджета города является своевременным", - сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Также стало известно, что ОАО "Теплосеть Петербурга" покроет убытки владельцев машин, которые были припаркованы у кафе и пострадали от обрушения почвы во время ЧП . Об этом 78.ru сообщил генеральный директор "Теплосетей" Игорь Стренадко. "Наша ответственность в данном случае застрахована, поэтому весь ущерб, который нанесён владельцам автотранспорта, будет возмещён в полном объёме", - сказал он.