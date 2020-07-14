Дудь призвал не быть равнодушными к делам против журналистов: они "первыми за вас впишутся" при несправедливости

Блогер напомнил историю пятилетней девочки, которую оставили в перинатальном центре под предлогом наличия у нее некоего заболевания. История продолжалась несколько лет, но ситуация изменилась только после того, как на ситуацию обратили внимание в СМИ. Спустя несколько месяцев после публикации материала родителей девочки ограничили в правах, а ее саму передали в приемную семью.

"Смысл работы журналистов (не всех, но многих) - в том, чтобы решать проблемы людей. Да, часто это проблема безделья: развлечь, отвлечь, увлечь, сделать культурную инъекцию. Но часто - проблемы если не жизни, то здоровья. Журналисты (не все, но многие) решают их адресно и азартно, пока государство занято - или великими делами, или грязными делишками. Поэтому когда вы видите новости о том, как к журналистам приходят с обысками, выписывают огромные штрафы за неоскорбительную критику власти или бросают в СИЗО по подозрению в госизмене, неправильно воспринимать это как чужую проблему", - написал Дудь, отметив, что в большинстве случаев власти особенно интересуются теми журналистами, для которых "люди важнее государства".

"Когда несправедливость случится рядом с вами, <...> именно журналисты (не все, но многие) будут первыми, кто за вас впишется", - пишет Дудь. Он пожелал Сафронову "честного и открытого (а не сверхсекретного, как сейчас) суда", а всем журналистам - "свободной работы, а не репрессий". Никакого нормального будущего без этого не будет, заключил Дудь.

Накануне следствие предъявило обвинение в государственной измене Ивану Сафронову: по версии следствия, в 2012 году он был завербован чешской спецслужбой и в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем этих секретных сведений были США.

При этом обвинение не прояснило, кем, по версии следствия, был завербован журналист, а также то, какие сведения, кому и в какое время он передавал. Адвокат Сафронова подчеркнул, что следствие "не показывает нам те улики, на которых оно строит такое серьезное обвинение", а корыстный мотив, которым якобы руководствовался Сафронов, "предлагается принять на веру". Никакие имена, даты, способы передачи информации и якобы полученные от чешской разведки деньги в деле не фигурируют.

При этом у следователя оказалось семь уже сшитых томов по делу Сафронова, хотя дело было возбуждено только в июле. Защита видела только постановление о возбуждении дела. В нем упоминаются три заключения специалистов Минобороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, которые подтверждают секретность сведений, переданных за рубеж. Сами заключения ни суду, ни защите не показали. По словам адвоката, эти документы были сделаны задолго до возбуждения уголовного дела в отношении Сафронова, а одно из них было получено еще год назад и все они не являются экспертизами.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. До Роскосмоса Сафронов был журналистом "Коммерсанта" и "Ведомостей", специализируясь на теме оборонно-промышленного комплекса.