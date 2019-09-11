Дудь на вручении премии "Человек года": "Молчание перестало быть спасительным оберегом"

Журналист Юрий Дудь 10 сентября на вручении ему премии GQ "Человек года" в номинации "Лицо с экрана" произнес речь, в которой призвал не молчать о политических репрессиях и полицейском произволе.
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"Сейчас вы подумаете, что я окончательно оторвался от земли и начал проповедовать на третьей статуэтке GQ, но не надо воспринимать это как проповедь. Просто подумайте, что это небольшое пожелание или, может быть, даже просьба. Даже правильнее – просьба. Потому что, несмотря на то, что я уже на четвертом десятке, я все равно, насколько я понимаю, младше большинства тех, кто присутствует в этом зале.

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У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать.

Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным оберегом. Если ты молчишь – не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу.

Я понимаю, что многие скажут: "Слушай, Юрец, мы все понимаем, всех жалко, все тяжело, мы все понимаем, со всем согласны, но очень не хочется лишиться ремесла, очень не хочется лишиться самореализации". Тут я могу процитировать только одну важную русскую панк-группу: "Тот у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки". Какую-то работу смог найти даже я. Вы гораздо умнее, гораздо образованнее и просто лучше меня, поэтому я уверен, что вы сможете найти такую работу гораздо проще. Спасибо вам большое.

"Настоящее время"
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