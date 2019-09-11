"Сейчас вы подумаете, что я окончательно оторвался от земли и начал проповедовать на третьей статуэтке GQ, но не надо воспринимать это как проповедь. Просто подумайте, что это небольшое пожелание или, может быть, даже просьба. Даже правильнее – просьба. Потому что, несмотря на то, что я уже на четвертом десятке, я все равно, насколько я понимаю, младше большинства тех, кто присутствует в этом зале.
У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать.
Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным оберегом. Если ты молчишь – не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу.
Я понимаю, что многие скажут: "Слушай, Юрец, мы все понимаем, всех жалко, все тяжело, мы все понимаем, со всем согласны, но очень не хочется лишиться ремесла, очень не хочется лишиться самореализации". Тут я могу процитировать только одну важную русскую панк-группу: "Тот у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки". Какую-то работу смог найти даже я. Вы гораздо умнее, гораздо образованнее и просто лучше меня, поэтому я уверен, что вы сможете найти такую работу гораздо проще. Спасибо вам большое.
Дудь на вручении премии "Человек года": "Молчание перестало быть спасительным оберегом"
Журналист Юрий Дудь 10 сентября на вручении ему премии GQ...
Росгвардия: журналисты на митингах должны носить опознавательные жилеты и не раскрывать личности силовиков
Росгвардия прислала в Совет при президенте РФ по...
Кремль подтвердил: "агент ЦРУ" Смоленков работал в администрации президента, но с Путиным не контактировал (19)
В Кремле отреагировали на информацию об "агенте...
Путин уволил из силовых структур России около 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от...
Süddeutsche Zeitung: Главный инструмент сохранения власти Путина больше не функционирует (1)
"Партии Путина, очевидно, приходит конец. Скоро ему...
TOP новостей
Страстные ночи в Клайпеде: свидания в автомобилях на "аллее секса" (7)
Когда молодой человек из Клайпеды хочет впервые...
Над Балтийским морем проходит циклон: придут перемены
В среду погоду в Западной Литве обусловит циклон,...
Сенцов о Путине: Смена режима в России неизбежна, драконы тоже умирают
Режиссер Олег Сенцов дал в Киеве первую...
Историческое дело: ЕСПЧ подтвердил решение о советском геноциде в Литве (142)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге...
Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности (50)
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона...