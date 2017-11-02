Это следует из финансовых отчетов трех принадлежащих ему компаний, в сумме заработавших 2,04 млрд рублей чистой прибыли (30 тысяч евро). При этом сам Шеломов весь год проработал наемным менеджером в одной из компаний группы "Совкомфлот".

Михаил Шеломов — двоюродный племянник президента Путина. Он владеет 99,99-процентной долей в компании "Акцепт", следует из ЕГРЮЛ. В свою очередь, "Акцепту" принадлежат фирмы "Платинум" и "Согаз-Недвижимость". Компании занимаются вложениями в ценные бумаги и управлением недвижимостью.

"Акцепт" и "Платинум" владеют 8,4% акций банка "России". Кроме того, "Акцепт" по состоянию на середину 2016 года владел 12,47% акций страховой компании "Согаз". "Согаз-Недвижимость" — обладатель здания в Чебоксарском переулке в Санкт-Петербурге, где находится петербургский филиал группы "Согаз". "Платинуму" принадлежит земельный участок и вилла в Сочи площадью свыше 2000 кв. метров.

Эти три компании суммарно получили 2,04 млрд рублей чистой прибыли за 2016 год. Таким образом средний доход Шеломов пропорционально его доле владения составил свыше 5,5 млн рублей в день.

Как сообщала газета "Новая газета", в июне 2016 года Михаил Шеломов работал главным специалистом в петербургском офисе "Совкомфлота". Зарплата на такой должности, в среднем, 40,5-42 тысяч рублей в месяц (около 600 евро). Шеломов не смог подробно ответить на вопросы о принадлежащих ему компаниях.

По оценкам Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), суммарное состояние Шеломова составляет $573 млн. Как подчеркнул в эфире "Дождя" региональный редактор OCCRP Роман Шлейнов, не исключено, что родственник Путина играет роль номинала и не имеет возможности реально распоряжаться своим состоянием.