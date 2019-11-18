Сейчас с симпатией к Путину относятся 24% респондентов, еще 8% - с восхищением. Такой же показатель был зафиксирован социологами "Левады" в октябре 2011 года - после объявления о возвращении Путина в Кремль и перед масштабными протестами в Москве. Но было и ниже - 18% в марте 2013 года, пишут "Ведомости". В 2017 году в симпатиях к Путину признались 32% респондентов.
Наибольшая доля респондентов заявили о нейтральном отношении к президенту - варианты ответа "не могу сказать о не ничего плохого", "нейтральное, безразличное", "настороженное, выжидательное" и "не могу сказать о нем ничего хорошего" в совокупности набрали 61%. По 3% респондентов сообщили об антипатии и отвращении к российскому президенту.
Одновременно на три процентных пункта с октября прошлого года выросла оценка деятельности Путина как президента - до 70% (не одобряют - 28%).
"Основа отношения к Путину - это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении", - сказал "Ведомостям" директор "Левада-центра" Лев Гудков. Снижение симпатий он связывает с пенсионной реформой, сокращением доходов и "ощущением стагнации в стране".
"Симпатизирующие становятся равнодушными, но негативное отношение не растет", - обращает внимание Гудков. Причина, по его словам, в отсутствие альтернативы.
Что же касается одобрения деятельности Путина, то для этого не требуется сильных чувству вроде симпатии, которые испытывают явные сторонники. А что о колебании симпатий и доверия к Путину думают политологи - как близкие к Кремлю, так и критически настроенные к власти?
Дмитрий Орешкин, политолог:
"Надо иметь в виду, что мы все время путаем разные рейтинги - поддержки, одобрения и электоральный. Это все разные цифры. Человек может поддерживать президента, но голосовать за другого человека, потому что ему кажется, что другой действовал бы более эффективно. Или наоборот: можно не поддерживать президента, но говорить, что будет голосовать за него, потому что остальные еще хуже.
Когда нам говорят, что Путина поддерживает 80% населения, скажем, когда дело касается присоединения Крыма, все бурно аплодируют.
Как тот же "Левада-центр" давно зафиксировал, со времен "крымской весны" рейтинг поддержки съехал до примерно 60% и замер - это так называемое социологическое плато. А электоральный рейтинг идет довольно существенно вниз, но в этом заложено и отношение к выборам - оно негативное.
Можно было бы говорить о рейтинге отчаяния - если уж не Путину, то кому же верить? Ни система выборов, ни правительство, ни политические партии, ни Госдума поддержкой населения не пользуются, это достаточно очевидно.
Но должен же кто-то пользоваться? Есть у нас два института - это армия и Путин. И все равно разочарование накапливается, и чем меньше уровень электоральной поддержки Путина, тем больше симпатия ко всяким вымышленным персонажам типа товарища Сталина.
Он же как Гудвин - прекрасен, велик, ужасен, очень эффективный менеджер, но в то же время чисто вымышленный персонаж и он противостоит реальности. Нас не удовлетворяет то, что происходит со страной, а сказки про великое могучее прошлое - очень даже. Поэтому рейтинг Сталина растет, а Путина падает. И то, и другое - вполне надувные образования".
Константин Костин, глава Фонда развития гражданского общества:
"Данные этого исследования в первую очередь свидетельствуют о том, что показатели достаточно стабильны, и незначительные колебания происходят между группой положительных и нейтральных показателей. Мы видим, что под влиянием социально-экономических событий, которые имеют серьезные последствия, происходит миграция между положительными и нейтральными показателями.
Это говорит о том, что уход в ожидания и нейтральные оценки не носит необратимого показателя, потому что после этого нет сползания в негативные оценки - люди возвращаются в группу положительных показателей. В течение 10 лет все эти показатели стабильны, а уровень негативных оценок почти не меняется. Положительные оценки могут увеличиваться, могут сокращаться.
Симпатии имеют личностный и иррациональный характер. Можно относиться без симпатий, но хорошо оценивать работу - и наоборот".
Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг":
"[Такое отношение] объясняется не столько ситуацией в стране, сколько объективной цикличностью.
В последнее время несколько снизилась публичная активность Путина, больших прорывных мероприятий не было, нет большой активизации. Это и понятно - не может политик все время быть на пике формы.
Выборов сейчас никаких нет, ближайшие выборы, где потребуется персональный рейтинг Путина, будут в 2021 году - в Госдуму. Поэтому, на мой взгляд, нет никакой необходимости постоянно удерживать рейтинг Путина".
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