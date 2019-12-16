"Досадный технический брак". Организаторы музыкальной премии объяснили, как из песни в эфире "России 1" пропало слово "протесты"

"Случившееся — досадный технический брак. Церемония проходит с живым звуком, поэтому такие ситуации возможны", — сказал он.

Ранее группа "Би-2" сообщила, что во время телетрансляции на канале "Россия 1" в композиции "Люди на эскалаторах" их сайд-проекта "Куртки Кобейна" было вырезано слово "протесты".

На телеканале по этому поводу заявляли, что получили такую версию от организаторов премии "Виктория" и никаких вмешательств в материал не производили.