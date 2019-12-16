Песню "Люди на эскалаторах", прозвучавшую на музыкальной премии "Виктория", частично заглушили в телеэфире из-за технического брака. Об этом РИА Новости заявил режиссер концерта Андрей Болтенко.
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"Случившееся — досадный технический брак. Церемония проходит с живым звуком, поэтому такие ситуации возможны", — сказал он.

Ранее группа "Би-2" сообщила, что во время телетрансляции на канале "Россия 1" в композиции "Люди на эскалаторах" их сайд-проекта "Куртки Кобейна" было вырезано слово "протесты".

На телеканале по этому поводу заявляли, что получили такую версию от организаторов премии "Виктория" и никаких вмешательств в материал не производили.

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"Досадный технический брак". Организаторы музыкальной премии объяснили, как из песни в эфире "России 1" пропало слово "протесты"

Песню "Люди на эскалаторах", прозвучавшую на...

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