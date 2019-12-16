"Случившееся — досадный технический брак. Церемония проходит с живым звуком, поэтому такие ситуации возможны", — сказал он.
Ранее группа "Би-2" сообщила, что во время телетрансляции на канале "Россия 1" в композиции "Люди на эскалаторах" их сайд-проекта "Куртки Кобейна" было вырезано слово "протесты".
Тут смешное случилось. Из эфира реально вырезали слово «протесты» 🙃
(момент на 01:25)
Поздравляем «Куртки Кобейна» Шуры Би-2 с дебютом на телевидении! 👏🏿https://t.co/XPnfZjmdSJ— Би-2 (@b2band) December 14, 2019
На телеканале по этому поводу заявляли, что получили такую версию от организаторов премии "Виктория" и никаких вмешательств в материал не производили.
"Досадный технический брак". Организаторы музыкальной премии объяснили, как из песни в эфире "России 1" пропало слово "протесты"
Песню "Люди на эскалаторах", прозвучавшую на...
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