По словам Навального, Путин «так не хочет», чтобы он возвращался в Россию, что «к угрозам посадить меня за измену Родине, решил добавить уголовное дело за экстремизм».

«Дорогой Владимир Путин, которому этот пост принесут распечатанным на бумажке: мне плевать на ваши угрозы. Мне плевать на ваших следователей и судей, которых вы давно превратили в ваших бессовестных холуев, стоящих на страже ваших сундуков с деньгами», — написал Навальный.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что московские следователи проверяют высказывание Навального на экстремизм, так как в нем содержатся призывы к свержению конституционного строя.

В передаче «Разворот» 27 апреля обсуждали программу Навального «5 шагов», в рамках которой он предлагал выплатить всем гражданам России по 20 тысяч рублей. У Навального спросили, что он ответит слушателю, который говорит, что власть специально не будет поддерживать людей, чтобы не выполнять его программу.

«Я слышал такое мнение, — ответил оппозиционер. — Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом».