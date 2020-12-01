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Алексей Навальный в инстаграме прокомментировал новость о проверке его выступления на «Эхе Москвы» на экстремизм. По мнению оппозиционера, уголовное дело хотят завести для того, чтобы он не возвращался в Россию после выздоровления.
A. Navalnas
A. Navalnas
© Reuters / Scanpix

По словам Навального, Путин «так не хочет», чтобы он возвращался в Россию, что «к угрозам посадить меня за измену Родине, решил добавить уголовное дело за экстремизм».

«Дорогой Владимир Путин, которому этот пост принесут распечатанным на бумажке: мне плевать на ваши угрозы. Мне плевать на ваших следователей и судей, которых вы давно превратили в ваших бессовестных холуев, стоящих на страже ваших сундуков с деньгами», — написал Навальный.

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Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что московские следователи проверяют высказывание Навального на экстремизм, так как в нем содержатся призывы к свержению конституционного строя.

В передаче «Разворот» 27 апреля обсуждали программу Навального «5 шагов», в рамках которой он предлагал выплатить всем гражданам России по 20 тысяч рублей. У Навального спросили, что он ответит слушателю, который говорит, что власть специально не будет поддерживать людей, чтобы не выполнять его программу.

«Я слышал такое мнение, — ответил оппозиционер. — Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом».

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