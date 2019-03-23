Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского о том, что полуостров может «вернуться» в состав Украины при условии, что там сменится власть. Об этом сообщает RT.
© Sputnik / Scanpix

По его словам, слова Зеленского — это ни к чему не обязывающий тактический ход, так как он сам уточнил, что не знает, как «вернуть» Крым.

«Одни ломают копья, другие с надеждой смотрят на Запад, и только Зеленский завуалированно сказал: «Дорогие украинцы, не дождетесь», — сказал Бальбек.

Он подчеркнул, что тема Крыма является обязательной на выборах на Украине.

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Ранее сообщалось, что Зеленский назвал условие «возвращения» Крыма в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.

Gazeta.ru
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