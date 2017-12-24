Домой к работавшему с Немцовым главе округа Москвы Яшину пришла полиция

СМИ, как и сам Яшин, сообщают подробности обстоятельств случившегося. Полицейские сначала позвонили в двери соседей, но Яшина там не нашли, он живет в другой квартире. В данный момент полиция ходит по этажам в поисках Яшина.
У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь.— Илья Яшин (@IlyaYashin) 24 декабря 2017 г.
Напомним, что ранее глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин объявил о собрании жителей района в Лермонтовском сквере, где ранее планировалось провести праздник "День свободных выборов".
Соответствующее распоряжение Яшин подписал как глава муниципального округа. Также, по его словам, подготовку к празднику "сорвала" полиция. Об этом он написал в фейсбуке.
Друзья, у меня экстренное сообщение. ПЛАНЫ НЕ МЕНЯЮТСЯ: в 15:00 собираемся в Лермонтовском сквере.
Праздник полиция сорвала, потому я подписал распоряжение о проведении собрания граждан. Это мое законное право как главы муниципалитета.
Подробнее: https://t.co/KdlrjZwEbu pic.twitter.com/6NOnuoqZiV— Илья Яшин (@IlyaYashin) 24 декабря 2017 г.
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