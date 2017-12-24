Домой к работавшему с Немцовым главе округа Москвы Яшину пришла полиция

СМИ, как и сам Яшин, сообщают подробности обстоятельств случившегося. Полицейские сначала позвонили в двери соседей, но Яшина там не нашли, он живет в другой квартире. В данный момент полиция ходит по этажам в поисках Яшина.

У нас тут атмосфера немного накаляется. У подъезда моего дома полиция. Несколько сотрудников зашли внутрь.— Илья Яшин (@IlyaYashin) 24 декабря 2017 г.



