Домой к Илье Яшину пришла полиция, передает корреспондент "Дождя".
Ilja Jašinas
© AP/Scanpix

СМИ, как и сам Яшин, сообщают подробности обстоятельств случившегося. Полицейские сначала позвонили в двери соседей, но Яшина там не нашли, он живет в другой квартире. В данный момент полиция ходит по этажам в поисках Яшина.


Домой к работавшему с Немцовым главе округа Москвы Яшину пришла полиция
© Dožd nuotr.

Напомним, что ранее глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин объявил о собрании жителей района в Лермонтовском сквере, где ранее планировалось провести праздник "День свободных выборов".

Соответствующее распоряжение Яшин подписал как глава муниципального округа. Также, по его словам, подготовку к празднику "сорвала" полиция. Об этом он написал в фейсбуке.

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