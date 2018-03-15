Доклад Яшина и Милова: итоги правления Путина - 20 потерянных лет

Секретная презентация доклада

Традицию публиковать подобные доклады начал еще десять лет назад Борис Немцов. Тогда он свободно раздавал брошюры всем желающим. В этом году тираж доклада впервые изъяли сотрудники правоохранительных органов за несколько дней до презентации. Параллельно с изъятием в типографии прошел обыск, из помещения вынесли все компьютеры и принтеры. "Раньше такого не было, наш доклад можно было даже купить в свободном доступе. А сейчас типографии одна за другой отказывались его печатать", — посетовал Владимир Милов.

© Scanpix nuotr.

Тем не менее от презентации доклада решили не отказываться. Опасаясь провокаций, приглашение на нее получили лишь некоторые журналисты, в основном — из коррпунктов зарубежных СМИ.

По словам организаторов, они хотели избежать случаев, когда под видом журналистов приходят прогосударственные активисты и "рвут, разбрасывают доклады". Илья Яшин подчеркнул, что он обращается ко всем, кто готов его слушать и воспринимать российскую оппозиционную повестку. Сам доклад его авторы посвятили убитому политику Борису Немцову.

О чем доклад Яшина и Милова

В шестидесятистраничном документе оппозиционеры сосредоточились на фактах и цифрах (по их словам, все — из открытых источников), которые бы доказывали несостоятельность социальной и экономической политики Путина. Годы его правления они назвали "потерянными". "Эти двадцать лет могли и должны были стать золотой эпохой для России, — сказал Илья Яшин. — Только от продажи нефти и газа Россия выручила 3,5 трлн долларов. Для того, чтобы понять масштабы средств, достаточно представить, что на эти деньги можно было построить более 1 млн км новых современных дорог, не хуже чем в Германии или США".

Докладчики подчеркнули, что в России усиливается социальное расслоение общества. Например, за время правления Путина число миллиардеров в стране выросло с нуля до сотни. Кроме того, Яшин и Милов обвинили правительство в сокращении расходов на социальную сферу. "И на этом фоне нам предлагают смотреть всякие фильмы о ядерных ракетах", — добавил Милов, имея в виду недавнее послание президента Федеральному собранию.

Сложнее всего было писать главу о коррупции, признались оппозиционеры. По словам Милова, материала накопилось больше, чем в собрании сочинений Ленина: "В итоге решили рассказать о главном — об их семейном междусобойчике". Так, например, в докладе Екатерина Тихонова напрямую, без оговорок, названа дочерью Путина, а бывший крупный акционер нефтехимческой компании "Сибур" Кирилл Шамалов — его зятем.

Изоляция, санкции и дело Скрипаля

Несмотря на то, что доклад по большей части был посвящен проблемам внутренней политики России, вопросы представителей СМИ в основном касались политики внешней. Так, британские журналисты спросили у Ильи Яшина, какие меры, на его взгляд, должна принять Великобритания против России в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Он ответил, что не считает себя в праве что-то советовать иностранным правительствам, но отметил, что произошедшее можно рассматривать только как теракт.

В целом Яшин подчеркнул, что Россия при Путине перестала быть предсказуемой для мира: "Сначала он присоединил кусок другого государства, теперь угрожает миру ядерными ракетами". По словам Яшина, нет ни одной страны на постсоветском пространстве, с которой у России не было бы конфликта.

Кому адресован доклад

По выражению оппозиционеров, выпущенная брошюра должна рассказать "правду о Путине" тем, у кого нет интернета, или кто не использует его для получения критической информации. Отвечая на вопрос, какой реакции они хотели бы на свой доклад, Илья Яшин ответил, что ждет роста протестных настроений и падения популярности президента, а также изменения настроения в тех социальных слоях, в которых у Путина традиционно самая высокая поддержка.

Владимир Милов сообщил, что в сборнике собраны факты, которые можно использовать в спорах с коллегами по работе, со знакомыми. Оппозиционеры планируют распространить доклад в регионах до инаугурации президента, напечатав не менее миллиона экземпляров.

ТЕКСТ ДОКЛАДА