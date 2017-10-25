"От советского ГУЛАГа Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) унаследовала сеть исправительных колоний, многие из которых находятся в малонаселенных частях страны, например, на Крайнем Севере или на Дальнем Востоке", - говорится в тексте доклада под названием "Этапирование заключенных в России: путь в неизвестность".
Осужденных могут отправить в колонию за тысячи километров от дома, так что родственники и близкие будут неделями пребывать в неведении по поводу их судьбы.
"Российским властям пора уничтожить последние пережитки ГУЛАГа и привести свою пенитенциарную систему в соответствие с международными стандартами в области прав человека", - заявляет Amnesty International.
Осужденные к лишению свободы должны отбывать наказание в регионе, где они проживают или были осуждены, гласит Уголовно-исполнительный кодекс РФ.
Однако у этой нормы много исключений, которые позволяют этапировать людей за тысячи километров от дома.
В результате родственники и близкие иногда не имеют финансовой и физической возможности регулярно видеться с осужденными.
Например, чтобы навестить бывшего главу банка "Менатеп" Платона Лебедева (к настоящему времени он вышел на свободу) в поселке городского типа Харп (Ямало-Ненецкий автономный округ) нужно было сперва двое суток ехать на поезде или шесть часов добираться на самолете от Москвы до города Салехард.
После этого желающие попасть на свидание с Лебедевым должны были переплыть реку Обь на пароме (летом), переехать по льду (зимой) или пересечь на катере на воздушной подушке (весной и осенью).
В своем ответе Европейскому суду по правам человека власти России обосновывали свое решение отправить Лебедева отбывать заключение за 4 тысячи км от дома соображениями его личной безопасности.
Осужденные женщины чаще мужчин оказываются в невыгодном положении.Из 760 российских пенитенциарных учреждений только в 46-ти есть условия для размещения женщин.
По данным переписи ФСИН от 1999 года (более свежие данные отсутствуют), 12% российских заключенных отбывали наказание за пределами региона своего проживания или прописки, тогда как среди женщин эта доля доходила до 44%.
Долгая дорога
Помимо удаленности мест заключения, маршруты доставки заключенных часто витиеваты, так как железнодорожные вагоны для перевозки подследственных и осужденных (их еще называют "столыпинскими вагонами") прицепляют к пассажирским составам.
"Путь может занять от двух недель до месяца или даже больше, и на промежуточных остановках заключенные размещаются в пересыльных камерах в СИЗО, где они проводят иногда недели, пока их не отконвоируют на следующий поезд", - пишут авторы доклада Amnesty.
На каждом этапе заключенных могут часами обыскивать, применяя не самые гуманные методы - например, при обследовании анального отверстия.
"Они берут грелку, к ней присоединена длинная трубка, которую засовывают вам сзади, а потом они резко наступают на грелку", - рассказал Amnesty заключенный Александр Мельников.
Без белья и туалета
В "большом" купе вагонов для заключенных площадью 3,5 квадратных метра (соответствует обычному пассажирскому купе в России, в котором путешествуют четыре человека) согласно нормативам можно размещать до 12 человек.
Иными словами, на одного человека вместе с багажом приходится по 0,29 квадратного метра. Конструкция "столыпина" незначительно изменилась с советских времен, отмечают правозащитники.
Иногда в таких условиях невозможно лежать, можно только сидеть. В купе есть семь спальных мест: по три полки на каждой стене и седьмая полка - между двумя средними.
"Там нет окон, но есть решетка, выходящая в коридор вагона. Заключенным раздают сухие пайки, которые разбавляют горячей водой, выдающейся три раза в день. Однако один бывший заключенный отметил, что вода редко была достаточно горячей, чтобы нормально разбавить еду", - говорится в докладе.
Этапируемым в поездах не полагается постельного белья, а посещать туалет можно раз в 5-6 часов.
На стоянках, которые могут длиться часами, а также по ночам посещение санузла может оказаться вовсе невозможным.
"Я очень мучился, потому что они сказали, что не будут нас водить в туалет ночью. Позже я узнал, что надо делать. Заключенные берут с собой пластиковые пакеты, а если получается, то и пластиковые бутылки", - цитирует Amnesty слова бывшего заключенного Геннадия Афанасьева.
Новые вагоны, которые начали использовать с 2015 года, снабжены кондиционерами, там лучше санитарные условия, а также обеспечение светом и водой, сообщили Amnesty International в ФСИН. Всего таких вагонов 26 из общего парка примерно в 180 единиц, отмечается в докладе.
Ненамного комфортнее в тюремных фургонах. Там, в частности, есть изолированная камера с сиденьем, которую называют "стакан", площадью от 0,3 до 0,5 квадратного метра.
В "стаканы" помещают так называемых уязвимых заключенных - например, женщин или бывших тюремных надзирателей. Бывали случаи, когда в камере ехали сразу двое заключенных, так что одному приходилось сидеть на коленях другого.
"Насильственное исчезновение"
Все время, пока осужденные идут по этапу, родственники, как правило, имеют крайне смутное представление о том, где находятся их близкие, что с ними происходят, а также живы они или мертвы.
Эта информация намеренно держится в секрете. По мнению Amnesty, это равносильно "насильственному исчезновению" - понятия из международной правозащитной конвенции.
"Всё это время осужденный не знает, куда его везут, родственники находятся в полном неведении о его местонахождении. Осужденный лишается практически всех гражданских прав, в том числе права на адвоката и на общение с близкими", - писал адвокат Иван Павлов в январе 2017 года.
В таком состоянии осужденный может находиться в течение нескольких недель, а то и месяцев, пока длится этапирование в колонию.
Закон требует от госорганов уведомлять одного из родственников осужденного о его местонахождении лишь в течение 10 дней после прибытия в тюрьму.
Так, активист Ильдар Дадин, получивший реальный тюремный срок по обвинению в неоднократных нарушениях закона о митингах, жаловался на пытки в Сегежской исправительной колонии в Карелии. После этого в начале декабря 2016 года его этапировали в другую колонию.
Супруге Дадина Анастасии Зотовой удалось выяснить местонахождение супруга лишь спустя месяц, в январе 2017 года.
Приговор Дадину был позже отменен Верховным судом, к настоящему времени он вышел на свободу и отсудил у государства более 2 млн рублей компенсации.
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