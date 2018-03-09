Ее заявление об этом зачитали на заседании экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме 7 марта, сообщил в Facebook член совета Вадим Манукян.

"В результате ежедневного кибербуллинга оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие", — говорится в заявлении Песковой. По ее словам, сначала она испытывала от этого "оторопь и обиду", потом "ненависть ко всем людям", затем — "жгучее желание доказать людям обратное". Пескова отметила, что ее преследуют не как личность, а как "персону, по чьему-то мнению, причастную к политической системе", тогда как ни она, ни ее блоги не связаны с политикой.

По итогам заседания эксперты предложили ввести штрафы за кибербуллинг, добавив соответствующую статью в Кодекс об административных нарушениях, сообщила общественная организация "Центр Интернет-технологий". Совет решил разработать предложения по изменениям законодательства с подробными предложениями по штрафам и иным санкциям для нарушителей и направить их в Госдуму.

Как отмечает телеканал "Дождь", Елизавета Пескова ведет аккаунт в Instagram, ее сообщения регулярно привлекают внимание СМИ. Летом 2017 года она выложила там свою фотографию на троне, а в описание добавила рассказ о себе: "Я — Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства". В сентябре прошлого года она удалила аккаунт, но восстановила его через месяц.

12 сентября 2017 года Елизавета Пескова опубликовала первую колонку в российском журнале Forbes. В заметке "Иллюзия знаний. Убьют ли новые технологии традиционное образование" девушка написала о возможностях дистанционного обучения. Позже медиаконсультант и глава компании Silamedia Оксана Силантьева сообщила, что в колонке дочери пресс-секретаря президента обнаружили плагиат.

Редакция публикацию удалила, но затем вернула с проставленными ссылками на процитированные публикации. А в августе прошлого года Пескова обвинила власти Татарстана в краже идеи ее друга по имени Артур, обнародованной на летних занятиях в Президентской академии. При разбирательстве выяснилось, что названного ею министерства в республике не существует, а среди слушателей летних курсов не было Артура.

Ранее Пескова выразила недовольство работой московской полиции и организацией платных парковок после того, как у ее подруги угнали автомобиль Mercedes Benz S-класса. А в прошлом году поводом для ее негодования послужило повсеместное расширение тротуаров в городе. Она назвала это решение одним из самых спорных и "крайне странным". В то же время Пескова выразила "безграничное" уважение мэру Сергею Собянину и поддержала программу реновации жилья.