Британская газета Daily Mail на днях опубликовала материал, в котором говорится, что дочь члена комитета Госдумы РФ по обороне и бывшего главы УФНС Татарстана Рината Хайрова Эльсина приобрела роскошный особняк на юге графства Суррей за 22 млн фунтов стерлингов (около 24 млн евро).
Dawn Hill, Waverley Drive, Virginia Water, Surrey
© Stop kadras

По данным издания, сделка была заключена в январе этого года. В купленном Эльсиной Хайровой особняке, площадь которого составляет 2400 квадратных метров, есть 10 спален, 15 ванных комнат и два лифта. Также в доме есть бассейн, кинотеатр, гараж для шести машин, винный погреб, спа-салон, игровая и массажная комнаты. Изначально поместье было выставлено на продажу за 29 млн фунтов, но по этой цене девелопер не смог продать особняк в течение нескольких месяцев.

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Британская газета также выяснила, что в марте 2017 года дочь депутата и члена "Единой России" также купила квартиру в Лондоне за 10 млн фунтов стерлингов. Согласно документам, в обоих случаях для финансирования сделок привлекались средства частного швейцарского банка EFG. При этом Daily Mail отмечает, что задекларированные доходы депутата Хайрова составляют порядка 105 тысяч фунтов в год.

Эльсина Хайрова имеет британское гражданство и воспитывает двоих детей. Она является активной пользовательницей соцсетей, где регулярно публикует фотографии с отдыха и вечеринок. По данным Daily Mail, она уже переехала в особняк в Суррее.

Депутат отверг свою причастность к сделкам дочери с недвижимостью

Изданию "Бизнес Online" удалось получить комментарий Хайрова, который заявил, что не имеет к сделкам никакого отношения, а их оформлением занимался супруг его дочери – предприниматель из Санкт-Петербурга, а ныне гражданин Великобритании Дмитрий Цветков.

"Моя дочка уже взрослый человек. У нее муж — бизнесмен, есть двое детей. После школы она вышла замуж и затем окончила университет в Лондоне. Они сейчас там живут своей жизнью. Что касается намеков в статье на мои доходы, то все мои доходы задекларированы. Я и когда в налоговой работал, свои доходы декларировал, и когда шел на выборы в Госдуму, и когда стал депутатом. Мои доходы тысячу раз проверяли — и никаких претензий не было. Я настолько публичный и настолько прозрачный, что никаких вопросов ко мне быть не может", – заявил Хайров.

В свою очередь сам Цветков сообщил, что квартиру в Лондоне он купил у одного из своих партнеров на заемные деньги, которые затем возвращал банку в течение года. Что же касается покупки особняка, то, по словам Цветкова, эта сделка была инвестиционной.

"Так получилось, что девелопер, который построил этот особняк на 90–95%, в связи с определенным кризисом в стране, связанным с Brexit, стал испытывать потребность в привлечении дополнительного капитала. Это была чисто инвестиционная сделка, покупка с целью дальнейшей перепродажи. Мы инвестируем деньги в достройку особняка, у нас есть конкретный покупатель, и мы знаем, по какой цене будет совершена покупка", – сказал Цветков, уточнив, что эта сделка также была полностью профинансирована частным банком.

По словам Цветкова, публикация в Daily Mail была призвана связать сделки с его тестем, однако депутат не имеет к ним отношения. "Я совершенно спокоен – никаких последствий для своего бизнеса на Западе я не вижу", – заявил Цветков, уточнив, что заказчиком информационной атаки он считает своего бывшего партнера Рустэма Магдеева.

Как отмечает "Лентач", Цветков учился на юрфаке Санкт-Петербургского государственного университета, где научруком у него был профессор Николай Егоров, которого называют однокурсником президента РФ Владимира Путина. А одним из преподавателей у Цветкова был глава правительства Дмитрий Медведев.

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