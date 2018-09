По данным издания, сделка была заключена в январе этого года. В купленном Эльсиной Хайровой особняке, площадь которого составляет 2400 квадратных метров, есть 10 спален, 15 ванных комнат и два лифта. Также в доме есть бассейн, кинотеатр, гараж для шести машин, винный погреб, спа-салон, игровая и массажная комнаты. Изначально поместье было выставлено на продажу за 29 млн фунтов, но по этой цене девелопер не смог продать особняк в течение нескольких месяцев.

Британская газета также выяснила, что в марте 2017 года дочь депутата и члена "Единой России" также купила квартиру в Лондоне за 10 млн фунтов стерлингов. Согласно документам, в обоих случаях для финансирования сделок привлекались средства частного швейцарского банка EFG. При этом Daily Mail отмечает, что задекларированные доходы депутата Хайрова составляют порядка 105 тысяч фунтов в год.

Эльсина Хайрова имеет британское гражданство и воспитывает двоих детей. Она является активной пользовательницей соцсетей, где регулярно публикует фотографии с отдыха и вечеринок. По данным Daily Mail, она уже переехала в особняк в Суррее.

Russian politician's socialite daughter snaps up 10-bed Surrey mega mansion - with indoor pool, spa, wine cellar and cinema room - for £22mhttps://t.co/qrIEaxnI2S— X Soviet (@XSovietNews) 5 сентября 2018 г.