Дочь арестованной активистки "Открытой России" умерла в реанимации

Накануне врачи не пустили Шевченко в реанимационную палату к дочери, хотя по закону должны пускать родственников в любое время. Шевченко с разрешения следователей провела минувшую ночь в больнице.
17-летняя дочь Шевченко — Алина — жила в интернате для детей с особенностями развития. 30 января ее срочно госпитализировали после временной остановки сердца.
30 января Анастасии Шевченко предъявили обвинение по статье об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в России (284.1 УК). 29 января суд постановил оставить Шевченко под домашним арестом. До этого активисту отправили под домашний арест до 20 марта. Ее защита просила освобождения под залог в 500 тысяч рублей, однако получила отказ.
21 января в отношении члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко возбудили уголовное дело о деятельности организации, признанной в России нежелательной (284.1 УК). Вину активистка не признала. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что уголовное дело Шевченко является первым в России по 284.1 статье. 23 января Шевченко отправили под домашний арест.
Шевченко мать троих детей. Во время апелляции на арест активистка заявила, что инспектор ФСИН не позволяет ей вызвать врача к детям, а суд уже неделю отказывается рассмотреть ее просьбу о поездке в интернат к дочери-инвалиду. Только 30 январе ей позволили навестить дочь в реанимации и находиться с ней до 18 часов первого февраля.
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