В России стоимость нефтедобычи выше, чем в большинстве стран. Это следует из 658-страничного проспекта первичного размещения акций государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, подготовленного отраслевым консультантом компании - IHS Markit, и обнародованного во вторник, 12 ноября.

IHS Markit оценила полную себестоимость добычи нефти в разных странах с учетом налогов. При расчетах учитывалась так называемая безубыточная цена нефти (breakeven costs), при которой добыча на проекте является допустимо рентабельной. Как следует из расчетов, такая безубыточная цена нефти для новых нефтяных проектов на суше России составляет в среднем 42 доллара США за баррель сорта Brent, а для проектов морской добычи около 44 долларов.

В результате Россия заняла одни из самых высоких позиций в рейтинге. Дороже себестоимость нефти лишь в Казахстане (46 и 51 доллар соответственно), на сухопутных проектах в США (49 долларов), в Анголе и Таиланде (около 50 долларов, офшорные проекты), в Азербайджане, Индии и Китае (55 - 60 долларов).

Причина высокой себестоимости - налоги

Основная причина столь высокой себестоимости российской нефти - налоги. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в феврале 2019 года заявил в интервью газете "Ведомости", что себестоимость российской нефти на сегодняшний день составляет 25 долларов и меньше, все остальное, по его словам, - налоги.

Согласно данным Росстата, полная себестоимость российской нефти (в фактических ценах, без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) во втором квартале 2019 года составила 2508 руб. за баррель, или 31,9 доллара по среднему курсу квартала.

По версии Saudi Aramco, самая низкая в мире себестоимость - у саудовской и кувейтской нефти - около 17 долларов за баррель. В Ираке добыча нефти обходится примерно в 20 долларов, в Иране - в 22, в ОАЭ - в 20-30 (для сухопутных/морских месторождений). В Нигерии (проекты на суше) безубыточная стоимость оценена примерно в 28 долларов за баррель, в Венесуэле (проекты на суше) - в 36, в Великобритании (Северное море) - чуть меньше чем в 40 и в США (Мексиканский залив) - в 40 долларов за баррель.