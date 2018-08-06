Дни памяти в Сандармохе: второй год без Дмитриева

В воскресенье, 5 августа, на месте массового захоронения жертв сталинского террора в Сандармохе прошла траурная акция в память о репрессиях. В этот раз ежегодное мероприятие стало акцией солидарности с карельским исследователем Юрием Дмитриевым, который раскопал расстрельные ямы. Несмотря на оправдательный приговор суда, он снова заключен под стражу по делу об изготовлении порнографии.
То, что ищем - под ногами
Дни памяти приурочены к дате вступления в силу приказа НКВД, который дал старт репрессиям 1937 года. На место массового расстрела, где в 236 ямах захоронены более 9500 жертв, приехали несколько сотен человек - историки, правозащитники, представители европейских консульств, а также родственники расстрелянных. Многие из них долгое время искали своих предков и не догадывались, что их останки находятся в Карелии.
"Моего отца, Степана Федькина, забрали, когда мне было три года, прямо с колхозного поля, - рассказывает местная жительница Валентина Яринцева. - С тех пор я была дочь врага народа". В девяностые годы Татьяна Филиппова, дочь Валентины, стала интересоваться семейным прошлым. "Мы и спрашивали, и куда только не писали, - рассказывает Татьяна. - А потом в 97-м году прочитали в газете списки, которые Дмитриев опубликовал". Оказалось, что в Сандармохе захоронены оба ее дедушки - и по маминой, и по папиной линии. "У них разница в несколько дней - 21 апреля 1938 года расстрелян дедушка Степан, а 28-го - дедушка Ваня. А мы ходили рядом, сенокосные угодья здесь были, грибы-ягоды. Даже не знали, что ходим там, где ищем. А то, что ищем, - под ногами".
Второй год без Дмитриева
Практически все выступавшие на траурном митинге говорили о Юрии Дмитриеве, который посвятил 30 лет своей жизни раскопкам в Сандармохе и других местах репрессий в Карелии. 5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал его по статье об изготовлении детской порнографии, но Верховный суд Карелии отменил приговор. В июне Дмитриев был опять взят по стражу в связи с "вновь открывшимися обстоятельствами". Теперь ему вменяются "насильственные действия сексуального характера" по отношению к приемной дочери, которую Дмитриев растил с трех лет. Сейчас исследователь находится на психиатрической экспертизе в больнице Санкт-Петербурга.
В Сандармохе вместо Дмитриева выступила его родная дочь, 33-летняя Екатерина Клодт, у которой накануне было свидание с отцом. "Конечно же, папа очень переживает, как здесь все проходит. Надеюсь, на следующий год он все-таки будет с нами и мне не придется выступать за него", - сказала Екатерина. Она рассказала DW, что до ареста отца никогда не интересовалась политикой. "Для меня то, что он делает, было естественно. Кто-то продавцом работает, кто-то стоматолог, зубы лечит, а мой папа мертвых хоронит - кто-то должен это делать, так он говорил". Катерина жила своей жизнью и только после того, как Дмитриев был арестован, поняла, как много в России политзаключенных. "Я теперь думаю и об Олеге Сенцове, и Оюбе Титиеве, папа тоже о них спрашивает. Я теперь смотрю на все совсем под другим углом. И при этом поражаюсь тому, как много людей поддерживают нашу семью несмотря ни на что".
Переписать историю Сандармоха
Историк Анатолий Разумов, который вместе с Дмитриевым исследовал сталинские репрессии, убежден, что его арест - политическое решение: "Для меня это одна линия. Я уверен, Юрий Алексеевич - жертва решения на местном уровне, которое соответствует общей политической погоде в стране". Разумов указывает на то, что местные власти давно пытаются представить Сандармох как место захоронения не репрессированных, а убитых во время русско-финской войны красноармейцев.
"Я прошу обратить внимание на то, что 25 августа в Сандармох приедут фальсификаторы истории, Военно-историческое общество, - говорит Разумов. - Они получили финансирование на обследование Сандармоха. Логика примерно такая: "Здесь рядом Финляндия, а наверное финны должны были тут мучать наших красноармейцев и хоронить".
Никаких оснований делать такие предположения на самом деле нет, уверяет историк. И это позорно, считает он, рядом с дружественной Финляндией делать такую зону особого внимания, да еще "на них же валить злодеяния”. По словам историка, это не первый опыт такого рода фальсификации. "Самый подлый пример мы знаем - это Катынь, - говорит Разумов. - Когда Советский Союз не постеснялся свои преступления на Нюрнбергский трибунал подсовывать как фашистские. И то же самое они хотят сделать с Сандармохом".
Выступление Разумова вызвало недовольство представителей петрозаводского казачьего общества, представители которого пришли почтить память казаков, расстрелянных в 1937 году в Сандармохе. Нынешние казаки всецело поддерживают политику действующей власти, критические высказывания представителей "Мемориала" и других выступавших вызвали у них агрессию. "Что они за ахинею несут, Россию ругают", - закричал один из казаков. Но есаул Александр Яковлев пресек провокацию и строем повел своих подчиненных на траурный молебен.
Дни памяти в Сандармохе: второй год без Дмитриева
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