Дмитрия Быкова доставили на лечение в Москву

Глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил агентству "Москва", что Дмитрия Быкова доставили в Москву.
Решение о транспортировке Быкова принял консилиум врачей по согласованию с Минздравом России и родственниками писателя.
Быкова планировали перевезти в Москву на самолете уже вечером 18 апреля, сообщил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В какой московской больнице будут лечить Быкова, пока неизвестно.
Писатель находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила его супруга Ирина Лукьянова.
Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован 16 апреля в одну из больниц Уфы, куда он прилетел с лекцией. Причиной госпитализации, по данным СМИ, стало обострение при сахарном диабете.
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