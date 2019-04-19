Дмитрия Быкова доставили на лечение в Москву

Глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил агентству "Москва", что Дмитрия Быкова доставили в Москву.

Решение о транспортировке Быкова принял консилиум врачей по согласованию с Минздравом России и родственниками писателя.

Быкова планировали перевезти в Москву на самолете уже вечером 18 апреля, сообщил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. В какой московской больнице будут лечить Быкова, пока неизвестно.

Писатель находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила его супруга Ирина Лукьянова.

Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован 16 апреля в одну из больниц Уфы, куда он прилетел с лекцией. Причиной госпитализации, по данным СМИ, стало обострение при сахарном диабете.