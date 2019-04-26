У российского писателя и журналиста Быкова пока нет версий, чем было вызвано его отравление. По его словам, он не страдает от гипертонии и диабета и не злоупотреблял алкоголем.
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Российский писатель и журналист Дмитрий Быков уверен, что причиной его госпитализации стало отравление. Об этом он рассказал в передаче "Один", прозвучавшей в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в ночь на пятницу, 26 апреля. Двухчасовую программу публицист записал в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, где он проходит лечение.

"Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, а это было отравление… не установлена", - подчеркнул он.

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Журналист заверил, что от гипертонии и диабета не страдает. "Кроме того, не было у меня никаких - ни алкогольных, ни наркотических - излишеств", - добавил писатель.

Пришел в себя "примерно на четвертый день"

Он уточнил, что "фактически потерял сознание" в самолете, летевшем в Уфу, где у него была запланирована встреча с читателями. В столице Башкирии его "довольно быстро ввели в искусственную медикаментозную кому", после чего отправили в Москву, где он "на четвертый примерно день" пришел в себя, восстановил хронологию событий Быков.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля во время рейса из Екатеринбурга. По информации местной прессы, "он встал с кресла и просто лег в проходе". Транспортировка в Москву осуществлялась спецбортом, она была оплачена редакцией "Новой газеты", с которой Быков сотрудничает много лет.

Deutsche Welle
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