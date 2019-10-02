В рамках длительного поглощения корпорацией "Ростех" Объединенной авиастроительной корпорации предусмотрено получение из российского бюджета суммы в 350 миллиардов рублей. Об этом в среду, 2 октября, сообщает российское издание "Коммерсант". Сумма должна пойти на покрытие "безнадежных долгов", в том числе на компенсацию убытков прошлых лет, непокрытых инвестиций, невыполненных обязательств заказчиков и облигаций, выпущенных в 2011 году.

Среди трех вариантов развития ОАК, которые рассматриваются при процедуре поглощения "Ростехом", есть включающий в себя избавление от непрофильных активов, оптимизацию земельных участков и неиспользуемых площадей, однако эти меры не решат проблемы в кроне, и через несколько лет авиапрому вновь потребуется господдержка. Второй вариант предполагает сокращение числа предприятий конечной сборки и агрегатных заводов, а также значительной доли персонала, что позволит достичь безубыточности путем резкого сокращения масштабов отрасли.

Согласно третьему варианту, "Ростех" параллельно с оптимизацией будет рассчитывать на массированную господдержку спроса на российские самолеты. В частности, предлагается создать авиакомпанию, которая бы эксплуатировала только "Сухой Суперджет" (SSJ 100) и МС-21 и обслуживала региональные перевозки. От государства потребуется также субсидирование процентных ставок по кредитам и лизингу.

При этом в Минтрансе заявили "Коммерсанту", что считают целесообразность проекта авиакомпании "неочевидной". Другой эксперт, чьи слова приводит издание, полагает, что авиакомпания необходима "для продолжения проекта SSJ 100 в принципе". Как следует из публикации, руководство "Ростеха" не рассматривает ни один из вариантов как приоритетный, а считает все "именно сценариями".