“Неканоническое собрание лиц <…> под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического „архиерея“ таким же неканоническим „предстоятелем“”, — цитирует его “Интерфакс”.
Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что “каноническое православие на Украине сегодня еще больше укрепилось”.
“Не понимаю, на что надеялись два архиерея законной Украинской православной церкви, которые на него пришли. Жалко их всех. Печальная участь”, — цитирует его слова “Интерфакс”.
15 декабря в Киеве прошел церковный собор, по итогам которого было объявлено о создании новой православной церкви на Украине под покровительством Константинопольского патриархата.
Предстоятелем церкви был избран 39-летний митрополит Епифаний, принадлежащий к УПЦ КП. На соборе присутствовал президент Украины Петр Порошенко, который затем назвал новую церковь “церковью без Путина”.
Собор был назван объединительным, однако от УПЦ Московского патриархата, которой принадлежит большинство украинских приходов и которая отказалась участвовать в соборе, на него пришли лишь два иерарха.
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