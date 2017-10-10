У себя в "Твиттере" Рубанов опубликовал копию врученного ему постановления. Как следует из документа, он задержан из-за того, что не удалил с YouTube фрагменты фильма "Он вам не Димон" про премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Суд требовал удалить те фрагменты фильма "Он вам не Димон" производства ФБК, где говорится о том, что Дмитрий Медведев дал взятку бизнесмену Алишеру Усманову. Решение Люблинского суда Москвы вступило в силу 11 августа. У ФБК было 10 дней, чтобы удалить из фильма и текста расследования сведения о взятке.
Спустя некоторое время Рубанов написал, что его отпустили, в очередной раз потребовав удалить упомянутые в решении суда фрагменты фильма и пригрозив возбуждением дела по статье о неисполнении решения суда.
"Компот из фактов"
Судебная тяжба Усманова и Навального состоялась в мае этого года. В первом решении Люблинский суд постановил удалить весь фильм. Мосгорсуд в апелляции поправил решение, обязав ФБК удалить только те сведения, которые оспаривал Усманов.
Согласно сведениям ФБК, Усманов якобы дал завуалированную взятку Медведеву. Навальный утверждал, что бизнесмен безвозмездно передал участок земли с домом в поселке Знаменка стоимостью около 5 млрд рублей фонду "Соцгоспроект".
Навальный объяснял, что считает это завуалированной взяткой Медведеву, так как в руководстве фонда состоят два бывших однокурсника премьер-министра. Усманов в ответ заявлял, что безвозмездная передача была частью многоступенчатой сделки по приобретению другого участка земли.
Медведев называл расследование Навального "компотом из фактов". Причастность к коррупционным схемам отвергли и фонде "Соцгоспроект". Адвокат Усманова Генрих Падва в суде настаивал, что изложенные Навальным и ФБК обвинения (в первую очередь, обвинение в даче взятки) совершенно бездоказательны.
Навальный и ФБК настаивали, что опубликованная им информация либо достоверна, либо взята из открытых источников. Политик заявил, что суд "фактически встал на сторону истца" и лишил его возможности доказать правдивость опубликованной информации.
Навальный наотрез отказался удалять как сам фильм, так и его фрагменты.
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