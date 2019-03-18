Бывший директор лагеря Елена Решетова и ее заместитель, непосредственный руководитель похода, Вадим Виноградов приговорены к 9,5 годам колонии общего режима. Они проходили по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Виноградов — единственный, кто в ходе следствия признал свою вину.
Бывший инструктор, студент Валерий Круподерщиков осужден на 8 месяцев в колонии-поселении по статье об "оставлении в опасности". Его освободили из-под стражи в зале суда в связи с истечением срока давности преступления, сообщает Deutsche Welle.
Кроме того, Решетова должна выплатить родственникам погибших детей 21,1 млн рублей (примерно 285 тысяч евро), Виноградов — 18,1 млн рублей (244 тысячи евро), Круподерщиков — около 1,15 млн рублей (15,5 тысяч евро).
Сторона обвинения заявила, что оспорит вынесенные приговоры. Прокуроры требовали для чиновников как минимум шести лет колонии-поселения, а для инструкторов — шести и четырех лет.
Всего обвиняемыми по делу проходили шесть человек. Троих суд оправдал, сочтя их вину недоказанной. Речь идет об еще одном бывшем инструкторе — Павле Ильине (в день трагедии его не было в легере — он отлучался с разрешения руководства), экс-руководителе управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолии Коваленко и Людмиле Котович, которая в 2016 году была его заместителем.
В апреле 2017 года фельдшер Ирина Щербакова, принявшая за шутку звонок одного из детей, была приговорена к трем годам лишения свободы с отсрочкой наказания до того момента, когда ее дочери исполнится 14 лет.
Как сообщалось, 18 июня 2016 года отдыхавшие в карельском лагере "Парк-отель Сямозеро" дети отправились вместе с инструкторами на водную прогулку. Дети вышли на озеро на плоту и лодках вопреки штормовому предупреждению, при этом не у всех имелись спасательные жилеты. В походе участвовал 51 человек, включая четырех взрослых инструкторов. Когда на Сямозере начался шторм, два из трех каноэ с подростками опрокинулись, в результате чего 14 детей утонули, 33 детям удалось спасти. Возраст погибших — от 11 до 13 лет. Сопровождавшие подростков взрослые остались живы.
Погибших на озере в Карелии детей можно было бы спасти, если бы этот сплав был зарегистрирован, сказал в интервью ТАСС представитель Северо-Западного регионального центра МЧС России после происшествия. Если бы МЧС предупредили о планирующемся походе, то детей сопровождали бы спасатели, либо сплав был отменен из-за плохой погоды.
В рамках расследования были арестованы эк-директор лагеря, ее бывший заместитель и экс-руководитель Роспотребнадзора по Карелии.
По данным Следственного комитета РФ, директор лагеря Решетова пыталась самостоятельно искать пропавших во время сплава детей, не обращаясь в МЧС. Она также принимала решение об отправке отдыхающих в поход, информирует Lenta.ru.
"Когда на одном из островов прибило их лодки, Виноградов первым делом позвонил не в МЧС, а своей начальнице, и они вместе приняли решение не звонить в официальные службы МЧС, это зафиксировано. Они думали, что все рассосется и своими силами справятся", — рассказывал представитель следственного ведомства.
Он уточнил, что Решетова связалась со своими знакомыми, которые на лодках отправились на поиски детей, "фактически уже фиксируя" их гибель. Представитель Следственного комитета выразил уверенность в том, что, если бы руководство лагеря не пыталось скрыть случившееся, а сразу бы обратилось в спасательные службы, жертв трагедии было бы меньше.
Трагедия в Карелии стала причиной проверок в детских туристических лагерях по всей России и закрытия некоторых из них. Возмущение в обществе вызвали и страшные подробности произошедшего: когда дети стали звонить на номера экстренных служб, пытаясь вызвать помощь, на том конце бросили трубку; весь день никто на берегу не спохватился и не посчитал тревожным тот факт, что огромная группа детей не выходит на связь, напоминает Русская служба Би-би-си.
О произошедшем стало известно только после того, как одна из доплывших до берега девочек, Юля Король, сумела дойти до ближайшего населенного пункта. Перед этим Юлия спасла нескольких тонувших сверстников; старшие школьники — в походе были дети от 11 до 17 лет — оттаскивали на берег младших и затем возвращались в воду за следующими.
Учащаяся московской школы Юлия Король получила медаль за спасение детей. Президент России Владимир Путин также наградил еще нескольких человек за героизм при спасении тонувших.
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