Футболку и волосы Алексея Навального отправят на независимую экспертизу. Об этом в понедельник, 29 июля, в интервью изданию "Дождь" сообщила врач-офтальмолог Анастасия Васильева, лечащая оппозиционного политика с 2017 года. По ее словам, экспертиза, возможно, будет проведена в Европе.

Васильева рассказала о симптомах, которые свидетельствуют о возможном отравлении Навального. Она также уточнила, что раньше у него никаких аллергий не наблюдалось. По ее мнению, у Навального может быть острый токсический кератоконъюктивит, вызванный воздействием неизвестного химического вещества. Врач призвала взять на химическую экспертизу постельное белье и провести судебно-медицинскую экспертизу, а также организовать наблюдение офтальмолога.

Навального госпитализировали из спецприемника

Навального госпитализировали из спецприемника 28 июля с острой аллергической реакцией. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, у него были сильный отек лица и покраснение кожных покровов.

Вечером того же дня возле здания больницы собрались сторонники Навального и журналисты. Приехавшая полиция задержала 21 человека.