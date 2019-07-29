Футболку и волосы Алексея Навального отправят на независимую экспертизу. Об этом в понедельник, 29 июля, в интервью изданию "Дождь" сообщила врач-офтальмолог Анастасия Васильева, лечащая оппозиционного политика с 2017 года. По ее словам, экспертиза, возможно, будет проведена в Европе.
Васильева рассказала о симптомах, которые свидетельствуют о возможном отравлении Навального. Она также уточнила, что раньше у него никаких аллергий не наблюдалось. По ее мнению, у Навального может быть острый токсический кератоконъюктивит, вызванный воздействием неизвестного химического вещества. Врач призвала взять на химическую экспертизу постельное белье и провести судебно-медицинскую экспертизу, а также организовать наблюдение офтальмолога.
Навального госпитализировали из спецприемника
Навального госпитализировали из спецприемника 28 июля с острой аллергической реакцией. По словам пресс-секретаря ФБК Киры Ярмыш, у него были сильный отек лица и покраснение кожных покровов.
Вечером того же дня возле здания больницы собрались сторонники Навального и журналисты. Приехавшая полиция задержала 21 человека.
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Врач-офтальмолог Анастасия Васильева, лечащая Алексея...
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