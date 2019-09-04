Хоффманн отметил, что телерадиокомпания подотчетна немецким властям, поэтому для участия представителя Deutsche Welle в заседании комиссии нет «правовой возможности».

В августе в Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России.

Ранее в МИД РФ заявили, что издание Deutsche Welle пыталось вмешаться во внутренние дела России, публикуя призывы участвовать в несогласованных акциях протеста.