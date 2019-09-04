Хоффманн отметил, что телерадиокомпания подотчетна немецким властям, поэтому для участия представителя Deutsche Welle в заседании комиссии нет «правовой возможности».
В августе в Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела России.
Ранее в МИД РФ заявили, что издание Deutsche Welle пыталось вмешаться во внутренние дела России, публикуя призывы участвовать в несогласованных акциях протеста.
Deutsche Welle отказалась участвовать в расследовании Госдумы о вмешательстве в российские выборы (5)
Телерадиокомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в...
Около 200 человек эвакуировали из здания Павелецкого вокзала в Москве из-за угрозы взрыва
Примерно 200 человек эвакуированы из здания Павелецкого...
ФОТО, ВИДЕО: в "Шереметьево" на ВПП столкнулись два самолета - они скрестили крылья, не поделив полосу (1)
Как сообщил представитель экстренных служб, ЧП...
Блогеру Владиславу Синице московский суд дал пять лет за пост о детях силовиков (40)
Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии...
В Москве задержали оппозиционных политических деятелей (15)
В Москве задержаны Илья Азар, Любовь Соболь и Николай...
TOP новостей
"Между государством и школой – пропасть": Клайпедский учитель математики рассказал, чем живет среднее образование (6)
В клайпедской гимназии с русским языком обучения...
Самая странная профессия в Литве: разбогатеть можно в одночасье (14)
Лето в Литве уже завершилось, но к морю все равно стоит...
Поклонники Норейки изготовили новую памятную доску
Новая памятная доска Йонасу Норейке - генералу ветре...
Президентская служба подготовила хорошие новости семьям и людям, ухаживающим за родителями (5)
"Мы говорим о дополнительном выходном для тех, кто...
Компания Pigu.lt хочет стать литовским Aliexpress (3)
Крупнейшая в странах Балтии платформа продаж в...