"Дети в восторге". В Петербурге ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке

Бойцы ОМОНа провели показательное задержание на торжественной линейке гимназии № 540, которая прошла в парке на Елагином острове в Петербурге, сообщает «Бумага».
© DELFI / Andrius Ufartas

Силовики проехали перед школьниками на служебных автомобилях, «скрутили человека и засунули его в машину», сообщает TJ со ссылкой на учеников.

Гимназия № 540 обычно проводит тематические линейки, например, раньше было мероприятие с пожарными, рассказали изданию «Подъем» в пресс-службе администрации Приморского района Петербурга. «В сценарном плане это было, родители были в курсе. Дети в восторге, по нашей информации», — сказали в администрации.

В самой гимназии это пока не комментировали.

Медуза
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