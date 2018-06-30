Один из собеседников пояснил, что Дерипаска в разговоре с высокопоставленным чиновником правительства "дал понять, что считает предложенные условия грабительскими".

Напомним, в начале апреля миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также их компании оказались под санкциями США. Это автоматически осложнило им отношения с банками и расчеты в долларах. Их счета на Западе были заблокированы, а котировки акций их компаний рухнули, в результате чего сработал маржин-колл по кредитам. Так, Вексельбергу пришлось доплачивать западным банкам около двух миллиардов долларов в качестве дополнительного обеспечения.

Российские госбанки не рискнули перекредитовывать миллиардеров, попавших под санкции, чтобы самим не оказаться в аналогичной ситуации. Тогда власти решили пожертвовать "Промсвязьбанком", который до прошлого года принадлежал братьям Ананьевым. Прямо перед новым годом ЦБ решил подвергнуть "Промсвязьбанк" санации, а затем из него сделали опорный банк для предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые тоже пострадали от санкций. Из-за такого профиля "Промсвязьбанк" рано или поздно тоже может оказаться в санкционных списках.

Именно в "Промсвязьбанке" компания Вексельберга "Ренова" и заняла почти два миллиарда долларов для урегулирования отношений с западными кредиторами. В Минфине подчеркивали, что кредит выдавался на рыночных условиях. А по словам источника The Bell, ставка была "злой" (по верхней границе рынка).

Похожие условия финансирования были предложены "Промсвязьбанком" компаниям Дерипаски - в частности группе ГАЗ. Однако Дерипаска счел предложение неприемлемым.

Добавим, на фоне усиления американских санкций российские миллиардеры наперебой просят у государства финансовой помощи. Например, Олег Дерипаска обратился в правительство с просьбой начать выкуп у "Русала" запасов алюминия, которые тот не может продать, будучи отрезанным от крупнейших торговых площадок мира из-за санкций.

Еще раньше обширный план по спасению своей бизнес-империи стараниями государства подготовил Виктор Вексельберг. Речь шла о рефинансировании кредитов на 820 миллионов евро, взятых под залог 26,5% акций "Русала", запрете на импорт газировки и минералки.