Пресс-секретарь суда Оксана Шарейко пояснила, что решение по ходатайству Дерипаски будет принято судом 1 марта в ходе досудебной подготовки по делу, сообщает "Интерфакс". Адвокат Алексей Мельников, знакомый с ходом дела, подтвердил журналистам эту информацию.

"С учетом того, что в суде будут рассматриваться персональные данные и иная закрытая информация, касающаяся частной жизни, процесс должен проходить в закрытом режиме", — подчеркнул он. Мельников также отметил, что ответчиками по делу являются лица, незаконно получившие и распространившие фотографии и другие сведения о частной жизни Дерипаски.

"Что касается Навального, то непосредственно к нему претензия может быть в том, что он, зная, что все это делается без согласия правообладателя, и точно нарушая нормы этики, а возможно и закона, смакует это и распространяет неправомерно полученную информацию о личной жизни. Он такой "скупщик краденого" я бы сказал, который сам не крал, но распространяет краденое", — резюмировал он.

На сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края ранее появилась карточка дела, из-за которого Роскомнадзор устроил кампанию по искоренению фотографий и видеозаписей, использованных Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в расследовании о Дерипаске, вице-премьере Сергее Приходько и присутствовавшей при их неформальных переговорах Насте Рыбке.

Отметим, что в Усть-Лабинском районном суде накануне отказались показывать определение, по которому было запрещено распространение информации о расследовании ФБК. Как рассказывал юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, судья заявил, что "Навальный не сторона, поэтому ничего вам знать и получать не положено".

10 февраля Роскомнадзор запретил публиковать фото и видео из расследования Навального, основанного на визуальных материалах из Instagram и книге Рыбки. Решение по предписанию ведомства принял Усть-Лабинский районный суд на Кубани. Удалить фотографии, видео и "иную личную информацию" из публикаций о Дерипаске регулятор обязал в том числе и NEWSru.com.

Напомним, в расследовании ФБК говорилось, что Приходько и Дерипаска в августе 2016 года вели переговоры, катаясь на яхте бизнесмена у берегов Норвегии в компании "платных моделей". Навальный обвинил вице-премьера в получении неимущественной взятки.