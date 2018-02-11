Российский миллиардер Олег Дерипаска подал иск в суд против Насти Рыбки (настоящее имя - Анастасия Вашукевич) и Алекса Лесли (Александр Кириллов) за размещение в соцсетях материалов о личной жизни бизнесмена без его согласия, сообщил в субботу, 10 февраля, представитель Дерипаски. Это произошло после обнародования расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, которое основывалось среди прочего на материалах, опубликованных в Instagram Рыбки.
Ответчики упрекаются в том, что разместили "частные фотографии с изображением Олега Дерипаски, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни". Истец полагает, что это было сделано "с коммерческим интересом, в целях раскрутки книги Насти Рыбки".
Представитель бизнесмена подчеркнул, что оппозиционный политик Алексей Навальный не входит в число ответчиков по иску. В то же время он заявил, что Навальный якобы "незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения".
Рыбка считает причиной иска Дерипаски ревность
Настя Рыбка предположила, что причиной иска Олега Дерипаски могла стать ревность, передает РБК. "Вместе со мной в суд пойдет ответчиком Алекс Лесли, я думаю, это неспроста. Из всех моих мужчин наибольшее внимание привлекает почему-то он. От Олега это банальная ревность", - рассказала девушка.
8 февраля Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование, в котором обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от миллиардера Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг. Основанием для таких утверждений стали видео и фотографии Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала Настя Рыбка, сопровождавшая высокопоставленного чиновника и бизнесмена в плавании по водам Норвегии. Дерипаска и Приходько отвергли обвинения, содержащиеся в расследовании.
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