Во-первых, тату следует рассматривать как крайнюю степень язычества. Татуировки опасны для здоровья и могут привести к возникновению смертельно опасных заболеваний. А еще они, по словам Онищенко, свидетельствуют о "духовном интеллектуальном кризисе" и избытке половых гормонов у человека, их носящих.

Бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что процесс татуирования небезопасен с точки зрения заражения, поскольку нарушается структура и органический состав кожи.

"Эта крайняя степень язычества, которую мы сегодня наблюдаем, несет в себе большие риски возникновения смертельно опасных заболеваний. Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, является потенциальной опасностью. Любое инородное тело, оно может спровоцировать все, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом", - уточнил депутат.

Он подчеркнул, что любовь к татуировкам связана также с переизбытком половых гормонов. "Откуда взялась примитивная, туземная мода? Ну, я понимаю, туземцы от безысходности рисуют на себе какие-то уродливые маски, чтобы якобы отпугнуть духов. Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери! Ну, пройдет эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, еще хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют. Это более тяжелое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать".

Онищенко не первый депутат Госдумы, требующий запрета татуировок в России. Двумя месяцами ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить татуировки, но только несовершеннолетним. По его мнению, в раннем возрасте они негативно влияют на психологическое развитие человека. "В данной связи прошу вас рассмотреть возможность разработки пакета мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране. Помимо этого, также необходимо разработать механизмы по дополнительному контролю тату-сферы", - написал Милонов в своем обращении к министру здравоохранения России.

Рак, гепатит, воспаления, аллергия... Чем грозят тату

О том, что краски, используемые для тату, могут нанести вред здоровью человека, подтверждают многочисленные исследования европейских ученых. При нанесении татуировки в тело могут попасть частицы железа, никеля, хрома, марганца, кобальта, диоксид титана (TiO2). Но даже если сама по себе краска безопасна, попадая в тело человека, она может распадаться до микроскопических частиц. И эти частицы проникают в лимфатические узлы, вызывая развитие рака.

К примеру, Европейское химическое агентство (ECHA) намерено запретить два пигмента, которые используются в большинстве цветных чернил для татуировок: голубой (Blue15) и зеленый (Green7). Причиной этому стало подозрение в их высокой канцерогенности. В рекомендациях ECHA указано, что эти пигменты уже запрещены в косметических средствах из-за проблем со здоровьем.

Медики отмечают, что татуировки грозят не только инфекциями и онкологией, но и травмированием мышечной ткани. Речь идет о повышенном риске хронического воспаления мышц у лиц с ослабленным иммунитетом. Иммунные клетки могут связываться и переносить частицы краски в разные части тела, включая лимфатические узлы. При большом скоплении эти частицы провоцируют воспаление и даже образование раковых опухолей.

Татуировки также зачастую становятся причиной заражения гепатитом B и С. Поэтому необходимо следить, чтобы в тату-салонах мастера использовали только одноразовые иглы, носили одноразовые перчатки и использовали только проверенные краски.

Что говорит Церковь о татуировках

В Библии не очень много прямых упоминаний о татуировках. Как отмечает сайт "Православие.ру", созданный по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II, это потому, что люди, наносившие на свои тела подобные вековечные надписи и изображения, не принадлежали к народу, получившему закон Моисеев. Это были люди языческих верований.

На сайте однозначно трактуется отношение Церкви к татуировкам: Бог говорит "нет" подобному обычаю, такое деяние осуждается.

"Если мы посмотрим на мотивы, по которым люди наносят себе татуировки, то увидим, что по большей части им хочется просто отличиться от других. Но нонконформизм, следование модным трендам, желание шокировать - все это чуждо закону любви Христа, Распятого и Воскресшего из мертвых. Некоторые полагают, что татуировки сделают их красивее. Это говорит об их желании улучшить то, что сделано было Богом. Или указывает на комплекс неполноценности и на то, что они не удовлетворены своим телом, а также свидетельствует о потребности в новой идентичности, поиске своего иного, более интересного "я", что характерно для переживающей кризис личности; не имея достоинств, которые можно было бы продемонстрировать, они пытаются таким образом поразить других", - сообщает "Православие.ру".

На сайте приводится лишь оно исключение, когда христианам позволено наносить татуировку - находясь в мусульманском мире христиане могут накалывать крест на руку, чтобы в случае смерти быть похороненными по-христиански. Это говорит также и о желании умереть за Христа и исповедовать Его до самой смерти, если они будут захвачены радикальными исламистами. И в этом случае татуировка может означать призвание к мученичеству.

"Если же татуировка не свидетельствуют о вере, то она является неудачной подменой личности, культуры, эрудиции, веры... И служит только показателем отчаянных поисков собственного "я", все более кричащего, поисков в тех местах, где его не было и не будет никогда", - считают в РПЦ.