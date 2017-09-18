Депутатам Госдумы вместо "Матильды" предложили посмотреть кино для взрослых

На прошлой неделе, напоминает "Московский комсомолец", стало известно, что Драпеко направила протокольное поручение организовать в рамках "Парламентского киноклуба" показ картины Учителя, указав на "общественную значимость дискуссии", развернувшейся вокруг нее. Однако в соцсети попал фальшивый документ, в котором речь шла о просмотре "порнографических фильмов производства ФРГ", пишет newsru.com
Фейковое поручение можно было бы принять за невинную шутку, однако выяснилось, что документ не был переделан в графическом редакторе, а составлен на номерном бланке Госдумы. В аппарате Драпеко сделали вывод о том, что "хулиганил" кто-то из сотрудников Госдумы. "Елена Григорьевна написала такое протокольное поручение, а его переделали вот так вот и вывесили в "Фейсбук". Мы обратимся к Бортникову. Сегодня будет официальный запрос, чтобы он искал, выяснял, потому что бланки все номерные", - уточнила помощница депутата.
Ранее Елена Драпеко в комментарии "Собеседнику" заявила, что в связи с подменой против нее началась травля. Депутат предположила, что люди, которые выступают против фильма "Матильда" и угрожают безопасности кинотеатров и киностудий, не обычные сумасшедшие фанатики. "Однозначно, за госпожой Поклонской стоят какие-то силы, она - не самостоятельная фигура", - высказалась депутат.
Напомним, на прошлой неделе ситуация вокруг фильма "Матильда" стала темой для обсуждения в Госдуме. В итоге предложение об организации специального показа картины для депутатов решили не выносить на голосование. А спикер Вячеслав Володин заявил, что депутат Наталья Поклонская имеет право на свою позицию по поводу картины Учителя.
Напомним, 4 сентября Учитель обвинил Поклонскую в поддержке "террористических организаций" из-за поджога кинотеатра в Екатеринбурге, который, как сообщали некоторые СМИ, злоумышленник совершил якобы в знак протеста против фильма "Матильда".
В результате угроз, которые поступают в кинотеатры, прокатчики отказываются от показа фильма, в частности так поступили организаторы шестого Забайкальского кинофестиваля. От показа решили отказаться кинотеатры на Камчатке, в Красноярске и Нижнем Новгороде. "Матильду" не привезли на кинофестиваль в Чите из страха за местные кинотеатры.
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