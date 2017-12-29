Яшина признали виновным по статье Кодекса об административных нарушениях - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
24 декабря в Лермонтовском сквере в Москве прошел митинг, созванный по инициативе Яшина, на который пришли около 400 человек.
В день проведения митинга полицейские зачитали Яшину предостережение о незаконности проведения акции, приуроченной к годовщине одной из крупнейших оппозиционных акций на проспекте Сахарова в 2011 году.
По итогам акции никого не задержали. Но в четверг Яшина доставили в ОВД "Красносельское", где составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции.
Выступая в суде, Яшин отметил, что мероприятие прошло мирно, а сотрудники полиции ему никак не препятствовали.
"Прошу обратить внимание суда на то, что мероприятие прошло мирно. Не было флагов, плакатов. Люди задавали мне вопросы, я отвечал - действовал в соответствии со своими полномочиями", - сказал оппозиционер.
Адвокат Яшина Александр Глушенков настаивал на том, что собрание людей 24 декабря было просто встречей избирателей с главой района, а запланированный до этого праздник "День свободных выборов" был отменен, так как он не был согласован с властями.
В суде полиция перекрыла половину коридора, где идёт суд над @IlyaYashin pic.twitter.com/K35Uisud1M
— Дмитрий Таралов (@dmitrii_taralov) 28 декабря 2017 г.
Яшин, как муниципальный депутат, настаивал, что имеет право провести муниципальный праздник "День свободных выборов" без дополнительного согласования с мэрией. Мэрия и московская прокуратура заявили, что он собирается провести незаконный политический митинг.
Илья Яшин, один из основателей оппозиционного движения "Солидарность" и постоянный участник протестных акций, во власти работает совсем недавно. В сентябре 2017 года он и его соратники неожиданно заняли большинство мест в муниципальном собрании Красносельского района Москвы.
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