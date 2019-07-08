На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутат от Госдумы России, космонавт Елена Серова заявила о том, что она с борта Международной космической станции видела, как разрывались бомбы украинской армии на оккупированных территориях востока Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".
© Sputnik / Scanpix

"Украинская армия осуществляет настоящий геноцид против собственного народа. И это не голословные обвинения, это реальные факты. С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди", - отметила она.

Статьи по теме:
Путин сможет наблюдать за территорией России в реальном времени через "Государево око"  (29)
“Роскосмос” запретит российским космонавтам материться

В свою очередь депутат от России Геннадий Онищенко, экс-санитарный врач РФ, который выступал позже, рассказал о "наличии на территории Грузии военно-биологической базы, которая сегодня несет огромную опасность".

"Такая же работа продолжается в Украине и других наших постсоветских республиках", - добавил он.

Украинская правда
Статьи по теме:

В космической отрасли России выявлены нарушения на 50 млрд рублей (7)

Годом ранее только в "Роскосмосе" было выявлено...

Россия начнет строительство базы на Луне в 2034 году (24)

Первые российские космонавты могут высадиться на...

"Хватит болтать, куда мы полетим": Медведев обрушился на Роскосмос и его траты (8)

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о...

Роскосмос назван рекордсменом по тратам и нарушениям: несколько миллиардов просто своровано (7)

Госкорпорация Роскосмос стала рекордсменом по...

Россия

Депутат РФ заявила, что из космоса видела, как погибают люди на Донбассе (19)

На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в...

Запрет на полеты в Грузию обойдется авиакомпаниям РФ в 3 млрд рублей (16)

Российские власти обещают компенсировать...

Зампред Госдумы РФ обвинил ОБСЕ в поддержке неонацизма и маршей СС (9)

Заместитель председателя Госдумы, глава российской...

В Свердловской области пьяный водитель бензовоза посадил туристов на цистерну и съехал в кювет: погибли трое (1)

В Свердловской области на 44-м километре дороги...

В России тушат лесные пожары в 11 регионах на площади 133 000 га

Специалисты тушат в регионах России 212 лесных пожаров...

TOP новостей

Почему жители Литвы голосовали за Науседу, а не за Шимоните: три причины (73)

Избиратели на выборах президента Литвы голосовали за...

Сколько надо зарабатывать, чтобы купить квартиру в популярном столичном районе (11)

" Жирмунай находится рядом с центром литовской столицы,...

Карта миграции в Литве: одни города вымирают, другие растут (59)

В 2018 году в Вильнюс приехало на 3465 человек больше, чем...

Остановились работы у Белого моста в столице: обновление этого пространства может затянуться (6)

Горы песка и ни одного рабочего – такая картина...

Печальная статистика: реже чем литовские пенсионеры путешествуют только пенсионеры из Болгарии и Румынии (19)

В Старом городе Вильнюса часто можно увидеть туристов...