"Украинская армия осуществляет настоящий геноцид против собственного народа. И это не голословные обвинения, это реальные факты. С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди", - отметила она.

В свою очередь депутат от России Геннадий Онищенко, экс-санитарный врач РФ, который выступал позже, рассказал о "наличии на территории Грузии военно-биологической базы, которая сегодня несет огромную опасность".

"Такая же работа продолжается в Украине и других наших постсоветских республиках", - добавил он.