Об этом Дождю сообщил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров со ссылкой на собственные источники. Официально эту информацию не подтверждали.
«[Узнал об этом] из надежных проверенных источников. Хотелось бы, чтобы они ошибались, но пока подтверждаются самые худшие опасения относительно его судьбы. Это источник из добровольческого движения, непосредственно связанный с Вьюном (прозвище Романа Заболотного — Дождь)», — заявил Котляров в эфире Дождя.
Он рассказал, что движение занимается мониторингом информации по всем добровольцам из России на территории Сирии и Донбасса. «По второму человеку у меня информации нет, он не из Ростовской области», — добавил Котляров.
В ответ на вопрос о том, ведутся ли с боевиками ИГ переговоры о взятых в плен россиянах, Котляров заявил, что это закрытая информация и раскрывать ее в эфире он не будет.
ИГ 3 октября опубликовало видео с двумя взятыми в плен мужчинами. Один из них представился Романом Заболотным, а второго человека назвал Григорием Цуркановым. По словам Заболотного, они попали в плен в результате контрнаступления ИГ. В Минобороны опровергли захват в плен российских военных в Сирии.
В Кремле заявили, что обеспокоены судьбой людей, попавших в плен боевиков ИГ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, их гражданство сейчас устанавливается.
Накануне члены организации «Боевое братство. Домодедово» опознали в одном из пленных россиян жителя Московской области Григория Цурканова. По их информации, Цурканов ранее принимал участие в боевых действиях в Сирии и Югославии.
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